Коронавирус: последние новости на сегодня, 7 июля 2020 года

Число зараженных коронавирусом в России превысило 687 тысяч. За последние 24 часа выявлено более 6,6 тысячи носителей. За время эпидемии вылечились 454 тысячи человек, 10,2 тысячи скончались.
В Московской области начали разбирать временные госпитали в концертно-выставочном комплексе "Крокус" и в парке "Патриот". Дополнительные койки стали не нужны, потому что число зараженных коронавирусом снижается, объяснил руководитель региона Андрей Воробьев.
"Аэрофлот" не будет рассаживать пассажиров в шахматном порядке, заявил глава компании Виталий Савельев на встрече с президентом Владимиром Путиным. Благодаря системам фильтрации заразиться на борту практически невозможно, пояснил глава авиаперевозчика.
Коронавирусом в мире заразились более 11,49 миллиона человек, сообщает Университет Джона Хопкинса. Свыше шести миллионов выздоровели, скончались 535 тысяч.
В США число зараженных коронавирусом выросло до 2,89 миллиона. В Бразилии выявлено 1,6 миллиона случаев, в Индии – более 697 тысяч.
Коронавирус до начала эпидемии мог находиться в "спящем виде" и активизироваться, когда для этого создались благоприятные условия, считают в Оксфордском университете. Эксперты-вирусологи отнеслись к такой теории с сомнением, сообщает РБК.
Коронавирус в Москве
Заболели – 225 545
Умерли – 3 975
Выздоровели – 157 652
Коронавирус в России
Заболели – 687 862
Умерли – 10 296
Выздоровели – 454 329
Коронавирус в мире
Заболели – 11 310 990
Умерли – 531 880
Выздоровели – 6 010 060
Статистика коронавируса в России и мире на 7 июля 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|225 545
|3 9975
|157 652
|Россия
|687 862
|10 296
|454 329
|США
|2 890 785
|122 554
|950 059
|Весь мир
|11 490 990
|535 780
|6 110 833
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