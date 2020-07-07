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Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 7 июля 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 7 июля 2020 года

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Кирилл Зыков
В Московской области начали разбирать временные госпитали для зараженных коронавирусом. Последние новости об эпидемии COVID-19 в России и мире – в материале "Дни.ру".
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Число зараженных коронавирусом в России превысило 687 тысяч. За последние 24 часа выявлено более 6,6 тысячи носителей. За время эпидемии вылечились 454 тысячи человек, 10,2 тысячи скончались.

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В Московской области начали разбирать временные госпитали в концертно-выставочном комплексе "Крокус" и в парке "Патриот". Дополнительные койки стали не нужны, потому что число зараженных коронавирусом снижается, объяснил руководитель региона Андрей Воробьев.

"Аэрофлот" не будет рассаживать пассажиров в шахматном порядке, заявил глава компании Виталий Савельев на встрече с президентом Владимиром Путиным. Благодаря системам фильтрации заразиться на борту практически невозможно, пояснил глава авиаперевозчика.

Коронавирусом в мире заразились более 11,49 миллиона человек, сообщает Университет Джона Хопкинса. Свыше шести миллионов выздоровели, скончались 535 тысяч.

В США число зараженных коронавирусом выросло до 2,89 миллиона. В Бразилии выявлено 1,6 миллиона случаев, в Индии – более 697 тысяч.

Коронавирус до начала эпидемии мог находиться в "спящем виде" и активизироваться, когда для этого создались благоприятные условия, считают в Оксфордском университете. Эксперты-вирусологи отнеслись к такой теории с сомнением, сообщает РБК.

Коронавирус в Москве

Заболели – 225 545

Умерли – 3 975

Выздоровели – 157 652

Коронавирус в России

Заболели – 687 862

Умерли – 10 296

Выздоровели – 454 329

Коронавирус в мире

Заболели – 11 310 990

Умерли – 531 880

Выздоровели – 6 010 060

Статистика коронавируса в России и мире на 7 июля 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва225 5453 9975157 652
Россия687 86210 296454 329
США2 890 785122 554950 059
Весь мир11 490 990
535 780
6 110 833

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Автор: 7 июля 2020, 06:00

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