В Роспотребнадзоре рассказали о лучших дезинфицирующих средствах против коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора протестировали десятки дезинфицирующих средств. Стало известно, какие из них наиболее эффективны в борьбе с коронавирусом.
Эксперты установили, что средства с концентрацией этилового или изопропилового спирта 30% могут устранить до миллиона частиц вируса за полминуты. Дезинфектанты с содержанием хлора уничтожают заразу за несколько секунд.
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