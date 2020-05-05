Плюс 120 тысяч смертей: Зеленский ужаснул заявлением о коронавирусе на Украине

Несмотря на то, что первый удар коронавируса COVID-19 по Украине оказался не таким сильным, как в других европейских странах, инфекция все еще угрожает обернуться для государства катастрофой. Поэтому местные власти не спешат с отменой карантинных мер.

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