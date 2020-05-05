Плюс 120 тысяч смертей: Зеленский ужаснул заявлением о коронавирусе на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что именно они помогли стране избежать повторения ситуации, которая наблюдается в соседних странах. Глава государства отметил, что если снять ограничения в ближайшее время, последствия могут быть необратимыми.
Как пишет Lenta.ru, Зеленский уверен, что в случае отмены карантина могут погибнуть еще 120 тысяч украинцев. Он обратил внимание, что без ограничительных мер коронавирусом могли бы заразиться не 12 тысяч, а 200 тысяч человек. Кроме того, украинский лидер выразил благодарность врачам за борьбу с эпидемией.
Власти Украины ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом 25 марта. Согласно последним данным, инфекцию подхватили чуть более 12 тысяч жителей, около 300 человек погибли и еще порядка 1600 граждан выздоровели.
Накануне стало известно, что Владимир Зеленский объявил о подготовке государства к постепенному снятию карантинных мер. Так, с 11 мая ресторанам могут разрешить открыть летние веранды, парки и зоны отдыха. Кроме того, могут возобновить работу салоны красоты, парикмахерские и пункты торговли непродовольственными товарами. Однако полностью ограничительные меры снимут не раньше 22 мая.
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