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Коронавирус

"**** нас ждет" : Собчак ужаснулась жуткими последствиями эпидемии коронавируса

Ксения Собчак. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Собчак рассказала, что ждет человечество после окончания карантина. Однако журналистка не стала подбирать слова.
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Ксения Собчак не сидит дома во время режима самоизоляции. Она предпочла продолжить работу и рассказывать жителям России о ситуации в стране и мире. Журналистка снимает цикл передач про коронавирус, приглашая в качестве экспертов различных ученых и докторов. Собчак выслушала много людей, поэтому сама может делать какие-либо прогнозы. На днях она побеседовала с Татьяной Толстой в рамках проекта "Белый шум".

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Ксения заявила, что меры, принятые властями во время пандемии, действительно, можно считать эффективными. Во время своих поездок по Москве она заметила, что на улицах мало людей и машин. Конечно, последствий карантина населению не избежать. Телеведущая понимает, что скоро жителям страны будет попросту нечего есть, ведь большинство из них не работает. "Ж*** нас ждет потом – экономическая", – сказала Собчак. Ксения отметила, что правительство большинства стран все же сделали выбор в пользу жизней людей, назвав происходящее победой гуманизма.

Она также уверена, что COVID-19 – это не мировой заговор, как считают некоторые. Ведь никто в здравом уме не станет уничтожать экономику государства и ограничивать авиаперелеты между странами. Журналистка считает правильным, что люди сидят дома, ведь таким образом снижается нагрузка на медучреждения.

Автор: 5 мая 2020, 15:07

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