"**** нас ждет" : Собчак ужаснулась жуткими последствиями эпидемии коронавируса

Собчак рассказала, что ждет человечество после окончания карантина. Однако журналистка не стала подбирать слова.

Ксения Собчак не сидит дома во время режима самоизоляции. Она предпочла продолжить работу и рассказывать жителям России о ситуации в стране и мире. Журналистка снимает цикл передач про коронавирус, приглашая в качестве экспертов различных ученых и докторов. Собчак выслушала много людей, поэтому сама может делать какие-либо прогнозы. На днях она побеседовала с Татьяной Толстой в рамках проекта "Белый шум".

Ксения заявила, что меры, принятые властями во время пандемии, действительно, можно считать эффективными. Во время своих поездок по Москве она заметила, что на улицах мало людей и машин. Конечно, последствий карантина населению не избежать. Телеведущая понимает, что скоро жителям страны будет попросту нечего есть, ведь большинство из них не работает. "Ж*** нас ждет потом – экономическая", – сказала Собчак. Ксения отметила, что правительство большинства стран все же сделали выбор в пользу жизней людей, назвав происходящее победой гуманизма.

Она также уверена, что COVID-19 – это не мировой заговор, как считают некоторые. Ведь никто в здравом уме не станет уничтожать экономику государства и ограничивать авиаперелеты между странами. Журналистка считает правильным, что люди сидят дома, ведь таким образом снижается нагрузка на медучреждения.