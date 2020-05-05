"Вот-вот в обморок грохнусь": медсестра из Коммунарки поделилась "коронавирусным" откровением

С "передового" фронта борьбы с коронавирусом COVID-19 продолжают поступать душещипательные истории. Врачи рассказывают о тяжелой работе, пациентах и других трудностях, с которыми ими приходится сталкиваться каждый день.

В авангарде медицинских "войск" находится московская инфекционная больница №40 в Коммунарке. Именно туда поступали первые зараженные, которые привезли с собой эпидемию из зарубежных стран.

Одна из медсестер, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала, что с тех пор в больнице многое изменилось. По ее словам, если поначалу в коллективе царила воинственная атмосфера и решительный настрой, то в настоящее время силы врачей находятся на исходе, а пациентов становится все больше. Хотя даже на первых порах работать в защитном костюме было тяжело, пишет Kp.ru.

"Когда я этот "скафандр" в первый раз надела, уже через час стало казаться, что вот-вот в обморок грохнусь от жары и духоты", – поделилась медработница.

Женщина заявила, то считает своим личным врагом каждого, кто не соблюдает меры самоизоляции. По ее словам, именно из-за них эпидемия затягивается и не идет на спад. Медик призналась, что не опускать руки ей помогают коллеги, волевые старания которых не позволяют сдаться.

"Да и потом, работа такая. Шли ведь осознанно", – заключила медсестра.

