Доктор Комаровский заявил о необходимости секса в разгар эпидемии

Пока ученые не изобрели лекарства или вакцины от коронавируса COVID-19, единственными способами борьбы с инфекцией являются укрепление иммунитета и соблюдение мер самоизоляции. В частности, важно использовать средства защиты, не посещать мест скопления людей и регулярно мыть руки

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