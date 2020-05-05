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Коронавирус: последние новости на сегодня, 5 мая 2020 года

Коронавирус в мире, в России, новости. Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Денис Гришкин/Агентство «Москва»
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 3,5 миллиона человек. Тем временем в Евросоюзе объявили о сборе средств на создание вакцины от COVID-19. Последние новости о коронавирусе на 5 мая 2020 года – в материале "Дни.ру".
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Коронавирус в мире

Заболели – 3 530 232

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Дмитрий Сергеевич Песков

Дмитрий Сергеевич Песков пресс-секретарь президента России

Умерли – 248 655

Выздоровели – 1 186 670

Число подтвержденных случаев коронавируса в США вплотную подобралось к 1,2 миллиона человек. Ежедневно число заболевших в Соединенных Штатов увеличивается примерно на 25-30 тысяч человек. Темпы прироста в европейских странах заметно снизились. Так, в Испании и Италии фиксируется около тысячи случаев ежедневно.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что на создание вакционы от коронавируса удалось собрать 7,4 миллиарда долларов из необходимых восьми. "Эти средства означаюи старт беспрецедентного глобального сотрудничества", – сказала чиновница.

Коронавирус в России

Заболели – 145 268

Умерли – 1 356

Выздоровели – 18 095

Вторые сутки подряд в России фиксируется более чем 10-тысячный прирост заболевших коронавирусом. Представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал 6 мая совещание у президента Владимира Путина, где будет обсуждаться постепенный отказ от ограничительных мер. Не исключено, что карантин будет продлен до начала июня.

Полностью остановить распространение коронавируса в России невозможно, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Необходимо научиться жить в условиях присутствия вируса, подчеркнула она. Последним будет отменен запрет на проведение массовых мероприятий, сообщила Попова в эфире телеканала "Россия-24".

Ученые Сингапурского университета технологии и дизайна вновь изменили прогноз по срокам окончания эпидемии коронавируса в России. Ранее они называли дату 20 июня, затем 19, 12 и 8 августа. Теперь они считают, что эпидемия COVID-19 в нашей стране сойдет на нет 17 августа.

Коронавирус в Москве

Заболели – 74 401

Умерли – 764

Выздоровели – 7 573

Коронавирус в Москве поставил очередной рекорд – 5 795 заболевших. COVID-19 в столице достиг масштабного распространения, связи случаев заболевания не прослеживаются, констатировал внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. "Возможно, что уже близок перелом эпидемической ситуации, которая сложилась в последнее время", – сказал специалист в интервью "Российской газете"

Статистика коронавируса сегодня

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва74 4017647 573
Россия145 2681 35618 095
США1 194 64368 678153 686
Весь мир3 530 232248 6551 186 670

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

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Автор: 5 мая 2020, 00:12

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