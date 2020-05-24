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Нашедшего лекарство от коронавируса Трампа спустили с небес на землю

Нашедшего лекарство от коронавируса Трампа спустили с небес на землю

Дональд Трамп. Фото: White House/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп заявил, что нашел лекарство от коронавируса. Ученые спустили американского лидера с небес на землю.
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На днях президент Соединенных Штатов рассказал журналистам, что стал принимать гидроксихлорохин после того, как в Белом доме выявили два случая заражения COVID-19. Американский лидер уточнил, что это лекарство от коронавирусной инфекции получило много хороших отзывов.

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Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Сотрудники Центра исследований сложных болезней сердца при бостонском госпитале Бригэма усомнились в эффективности препарата Дональда Трампа и провели независимое исследование. Результатами своей работы специалисты поделились в материале для зарубежного журнала Lancet.

Как оказалось, гидроксихлорохин не просто бесполезен, но и может повысить риск смертности пациента с COVID-19. Медики отметили, что в группы больных, которым давали этот препарат, смертность составила 9%. В другой группе, где участники принимали антибиотики и гидроксихлорохин, от инфекции умерли примерно 23% больных.

Напомним, коронавирусом в мире заразились более 5,4 миллиона человек. Наибольшее число случаев заболевания зарегистрировано в США. Там COVID-19 выявили у 1,6 миллиона граждан. За весь период выздоровели 446,9 тысячи человек, скончались 98,7 тысячи пациентов.

Автор: 24 мая 2020, 17:23 Источник: Lancet ✓ Надежный источник

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