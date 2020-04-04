Распознать невозможно: ученые допустили искусственное происхождение коронавируса

В рамках документального проекта "Опасный вирус" журналистки Наили Аскер-заде директор новосибирского научного центра "Вектор" Ринат Максютов рассказал о ходе работ над созданием вакцины от коронавируса для человека. Также он поделился любопытными сведениями о происхождении болезни.



Перед международным научным сообществом стоит амбициозная задача. Пока одни специалисты ищут лекарство от коронавируса, другие усиленными темпами разрабатывают вакцину.

Ряд ученых занят тем, что выясняет происхождение болезни, поскольку правильный ответ на этот вопрос может значительно продвинуть работу по первым двум пунктам. Отметим, споры о том, возник ли коронавирус спонтанно или же стал результатом вмешательства человека, велись уже давно. И, судя по словам Директор новосибирского научного центра "Вектор" Ринат Максютов, точку в этом обсуждении поставить не получится.

Эксперт заметил, что современные возможности синтетической биологии позволяют синтезировать практически любой вирус. Причем распознать, искусственный вирус или же природный, практически невозможно, передает "Царьград". Поэтому, заключил он, теоритическая возможность в создания болезни, подобной коронавирусу, в лабораторных условиях, существует.

Также Ринат Максютов раскрыл подробности того, как ведется работа над созданием вакцины от коронавируса для человека. Он рассказал, что препарат уже протестирован на мышах и хорьках. У подопытных животных удалось выработать устойчивый иммунитет.

Поле такого достижения следует начать проводить опыты на обезьянах. Этим ученые будут заниматься весь апрель. В случае успеха и на этом этапе должна наступить очередь исследований на людях. Затем же, после соблюдения всех необходимых формальностей, вакцина от коронавируса может быть представлена всему человечеству.