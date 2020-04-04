"Как тест на беременность": Рудковская рассказала об удивительной проверке на коронавирус

Яна Рудковская уже месяц сидит соблюдает карантинный режим. За это время продюсер прошла несколько тестов на коронавирус. Но не смогла не попробовать суперсовременный метод проверки и не поделиться с поклонниками.

4 апреля стало известно, что в России планируют запустить экспресс-тесты на коронавирус "Эвотек-Мирай Геномикс". Его результаты известны через 30 минут. Сначала метод такой проверки, разработанный российскими и японскими учеными, запустят в Москве и Подмосковье, и только потом распространится по всей стране. Об этом писали "Известия" со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.

Но у кого есть деньги, могут уже сейчас себе позволить уникальные и быстрые тесты на COVID-19. Например, так поступила Яна Рудковская, которая уже месяц сидит дома. Продюсер рассказала поклонникам, что коронавирус можно определить с помощью капли крови из пальца. Ее капают в специальное отверстие на тесте, добавляя при этом сыворотку.

"Если у вас верхняя, как у меня, полосочка... видите, очень удобно, как тест на беременность... то это отрицательный результат", – показала знаменитость.

Если же при проверке видна буква "Т", то это означает, что у человека коронавирус.

Продюсер отметила, что данный тест разработали в Китае. Там он пользуется большим спросом. Таким методом проверяют даже вооруженные силы страны.