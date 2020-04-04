Число заразившихся коронавирусом в Москве достигло пугающей отметки

Коронавирус в Москве продолжает беспокоить статистикой своего распространения не только жителей столицы, но и всех россиян. Число заболевших уже достигло откровенно пугающей отметки.

Карантин в Москве и другие жесткие санитарно-эпидемиологические правила, введенные в столице для борьбы с эпидемией коронавируса, без сомнений, приносят свои плоды. Однако пока рост числа зараженных в городе продолжается весьма пугающими темпами.

Всего за сутки в Москве выявили 434 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, передает РИА Новости. Таким образом, согласно статистике на официальном сайте столичного градоначальника, всего в городе по состоянию на 4 апреля 2020 года зарегистрировано 3357 случаев заболевания. 168 человек выздоровели, еще 24 – скончались.

Напомним, коронавирус в Москве потребовал от властей жестких мер реагирования. Мегаполис находится на пересечении крупных международных торговых и пассажирских потоков, в связи с чем попадание болезни в город оказалось лишь вопросом времени. Однако благодаря своевременно введенным ограничениям ситуацию удается удерживать под контролем.

Одну из решающих ролей в этом процессе сыграл карантин в Москве. Перемещение граждан по городу оказалось ограничено. Сергей Собянин попросил у людей проявить сознательность и соблюдать режим самоизоляции. Это не только убережет самого человека от заражения, но и поможет снизить пик заболеваемости, а значит позволит врачам спасти больше человеческих жизней.