Коронавирус: последние новости сегодня, 4 апреля 2020 года

Из-за распространения коронавируса Россия в ночь на 4 апреля полностью приостанавливает авиасообщение с другими странами для вывоза наших граждан и иностранцев. Ранее сообщалось, что вернуться обратно хотели бы 25 тысяч россиян. Идею о приостановке поддержала вице-премьер Татьянат Голикова, сообщали СМИ.
Коронавирус в мире
Заболели – 1016,000
Умерли – 53200
Выздоровели – 212535
Коронавирус в России
Заболели – 4149
Умерли – 34
Выздоровели – 281
Из-за коронавируса в России большинство регионов ввели режим всеобщей изоляции. Людям запрещается покидать жилище без веских оснований: для работы, покупки продуктов и товаров первой необходимости, лекарств, обращения за срочной медицинской помощью, выноса мусора и выгула домашних животных.
Президент Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля из-за коронавируса в России. Однако регионы могут корректировать срок в сторону уменьшения в случае улучшения обстановки.
Коронавирус в Москве
Заболели – 2923
Умерли – 20
Выздоровели – 168
Из-за распространения коронавируса в Москве режим всеобщей изоляции действует с 30 марта. Власти города поблагодарили жителей столицы за добросовестное соблюдение карантина.
По подсчетам городского Дептранса, в некоторыъ случаях нагрузка на общественный транспорт снизилась на 80-90%. В связи с этим вводить пропускную систему в Москве из-за коронавируса пока не планируют.
Статистика коронавируса на сегодня
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|2923
|20
|168
|Россия
|4149
|34
|281
|Италия
|110574
|13155
|16847
|Весь мир
|1016000
|53200
|212535
Коронавирус | В Москве | В России | В Италии | В мире
Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды
Популярные темы форума
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
Коронавирус у Льва Лещенко
Если у меня 37.8 вызывать врача?
Мы победим коронавирус?
Доигрались москвичи
Туристов ненавижу
Из какого вы города?
..срочно нужен совет
Новая мода!
Главный врачь комунарки заболел коронавирусом.