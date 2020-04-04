Коронавирус: последние новости сегодня, 4 апреля 2020 года

Количество заболевших коронавирусом по всему миру превысило миллионов человек. На фоне США и стран Западной Европы ситуация с COVID-19 в России относительно благополучная, однако статистика все равно тревожит: каждый день в нашей стране появляются сотни новых заболевших. Последние новости о коронавирусе в мире, России и Москве на 4 апреля 2020 года – в материале "Дни.ру".



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