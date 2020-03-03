Медиков из НИИ Склифосовского направили в аэропорт Шереметьево для выявления больных коронавирусом

Врачей из НИИ Склифосовского перевели на дежурство в аэропорт для выявления у пассажиров коронавируса. Из-за этого в клинике пришлось закрыть несколько отделений.

Несколько медиков, работающих в кардиологии и кардиохирургии, рассказали, что они будут встречать потенциальных заболевших, прибывших из Италии, осматривать и ставить на контроль, а при подозрительных симптомах – направлять на госпитализацию. По словам врачей, пациентов из кардиоотделения НИИ переводят в другие клиники или выписывают из-за нехватки персонала. Сколько врачей будут задействованы в дежурствах в зоне прилета из опасных стран, медики не уточнили, пишет телеграм-канал "Подъем".