Откажитесь от секса: раскрыт неожиданный способ заражения коронавирусом

Неутешительными данными поделился вирусолог Александр
Чепурнов. Слизистые оболочки наиболее уязвимы для вирусов и инфекций,
предупредил эксперт.
По его словам, поверхность слизистых – ворота для большинства инфекционных агентов, в том числе для коронавируса. Опасное заболевание может попасть в организм через поврежденные участки, предупредил Чепурнов.
Накануне в Москве был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Заболевание обнаружено у жителя столицы, недавно вернувшегося из Италии.
Мужчину поместили на карантин. Госпитализированы его родственники, друзья и знакомые, а также его попутчики в самолете. В городе усилены меры профилактики: температуру выборочно измеряют пассажирам метро, вводятся дополнительные меры в столичных школах и детских садах.
На 3 марта по всему миру выявлено более 90 тысяч случаев заболевания COVID-19. Около 80 тысяч приходится на Китай. Число жертв превысило три тысячи, вместе с тем выздоровели почти 45 тысяч пациентов – половина заболевших.
Коронавирус зафиксирован в 64 странах. Помимо КНР, очагами заражения стали Южная Корея и север Италии – там счет заболевших идет на сотни. В остальных странах зафиксировано от одного до нескольких десятков случаев.
У большинства заболевание протекает в легкой форме, людей успешно лечат имеющимися средствами. Тем не менее ученые активно работают над вакциной против COVID-19. Ее тестируют на животных, испытания на человеке планируется начать в ближайшие полгода.
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