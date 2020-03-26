Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на коронавирус

Певца Игоря Николаева экстренно госпитализирован с подозрением на коронавирус. По данным телеграм-канала "112", сейчас артист находится в инфекционной больнице в Коммунарке.
Стоит отметить, что на данный момент информация не подтверждена. Напомним, последние дни появляется информация о болезни народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Журнисты пишут, что у певца диагностирован коронавирус, но близкий друг звезды Владимир Винокур это всячески отрицает.
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