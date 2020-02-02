Перед эпидемией коронавируса появились пугающие пророчества православных старцев

Китай уже месяц борется с эпидемией коронавируса. Большая часть заболевших постоянно проживают в Поднебесной. Местные ученые бьются над разработкой вакцины.
Очевидно, что эпидемия коронавируса нанесет чувствительный удар Китаю. Эксперты предсказывают замедление экономического роста в Поднебесной. Страдает и международный имидж КНР.
Несмотря на ситуацию с коронавирусом, от планов по расширению сфер влияния в глобальном масштабе Пекин явно не откажется. Главной жертвой китайской экспансии может стать Россия. Перед вспышкой эпидемии в Сети были обнародованы пророчества православных старцев.
Так, протоиерей Владислав Шумов предссказывал вооруженный конфликт Москвы и Пекина. Все начнется с разрушительного навожнения в южной части Поднебесной, после чего местные жители побегут от стихии на север, в Россию.
Россия сможет отбить первую атаку, но затем китайцы вернутся, говорил Шумов. Старец предсказывал, что войска Поднебесной дойдут до Урала.
Перед эпидемией коронавируса в Сети начало активно распространяться и пророчество схимонаха Иоанна Угличского. Пользователи утверждают, что старец предсказывал оккупацию Сибири 200-миллионной китайской армией, Дальний Восток же достанется японцам.
Напомним, что эпидемия коронавируса началась в Китае в начале января. Сейчас по всему миру заражено более 14 тысяч человек. Около 300 погибли, однако более 400 человек выздоровели.
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