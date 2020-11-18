Коронавирус: последние новости на сегодня, 18 ноября 2020 года

Полный локдаун, строгий карантин, повышенные меры безопасности и еще множество других названий придумали политики для своих попыток остановить лавинообразное распространение коронавируса в мире. Пока же, как считают скептики, у них получается лишь уничтожать экономику собственных стран. Менее критически настроенные эксперты все же признают, что такими непопулярными мерами спасаются сотни и тысячи жизней.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 522 456
- Умерли – 7 933
- Выздоровели – 377 131
Коронавирус в России
- Заболели – 1 971 013
- Умерли – 33 936
- Выздоровели – 1 475 904
Коронавирус в мире
- Заболели – 55 943 168
- Умерли – 1 343 776
- Выздоровели – 38 869 214
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