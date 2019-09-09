Ученые предупредили об опасности понедельников для сердца

Ученые назвали самые вредные факторы для сердца. В списке оказались не только высокие температуры и интенсивные физические нагрузки, но и понедельник, полдень, загрязненный воздух, первый и последний день отпуска, пишет Life.
Исследование проводили ученые из Польши. По их данным, 17% инфарктов происходят именно в первый рабочий день. В первые и последние дни отпуска риск приступа повышается в несколько раз из-за стресса, смены климата и часового пояса, долгой дороги, физического и эмоционального напряжения.
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