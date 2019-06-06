Любовь к макаронам с сосисками признали опасной
Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова заявила, что любовь школьников к таким продуктам, как сосиски и макароны, сравнима с тягой к сладкому и может привести к развитию различных заболеваний, в том числе и диабета.
По мнению врача, родители должны воспитывать в своих отпрысках правильные вкусовые привычки с раннего возраста. Дети должны учиться себя ограничивать в употреблении тех или иных продуктов.
"Если родители ребенка кормят разнообразными продуктами – это одна категория людей. Если дети питаются макаронами с сосисками с утра и до вечера, что они очень любят – это другая категория", – приводит слова эксперта агентство "Москва".
Ранее специалисты из Института показателей и оценки здоровья в Сиэтле выяснили, что вредная пища уносит больше человеческих жизней, чем курение табака. Согласно данным, в 2017 году нездоровая еда привела к 11 миллионам смертельных случаев. Что касается никотина, то он стал причиной гибели восьми миллионов человек. Эксперты порекомендовали сократить употребление красного мяса, сладких напитков и соли, и чаще питаться овощами и фруктами, орехами и семенами.
Внутренние органы звезды обожжены
Светская львица в бешенстве после случившегося
Что с ними стало после свадьбы
Люди против создания культа вокруг певицы
Популярные темы форума
Жизнь в деревне
Девочки, кто занемался секслм с собакой, поней или осликом?
Сын женится на старухе, она старше меня!!!
Не хочу богатства, Много денег... Это в норме вещей?
Зачем обижают Бузову?
Родить после 30
Как понравиться мужу в постели?
Ему 35 и он без машины
Год назан неизвестный застрелил возле детской площадки собаку, по кличке Балу, и пытавшегося ее защитить хозяина.
Избил из-за денег
В сексе полный ноль
Через сколько мужчина должен сделать предложение
Как быстро набрать вес?
У подруги шизофрения
С кем дружил Тальков
Хочу замуж
Вещи из секондхенда
в Москве зарезали русского парня не русские стаей напали!Зачем их пускают в страну!
Ориентация Егора Крида
Как сделать лицо худым
Хочу уехать из России.
В каком возрасте мужик взрослеет?
Мастурбирую во время секса
Мать изменила отцу
Верите ли вы в знаки?
Не ухаживает, когда болею
Хочет секс даже когда болею
Что такое оргазм?
Сделать аборт в тайне от мужа
Зачем скрывать своих детей?