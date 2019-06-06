Любовь к макаронам с сосисками признали опасной

Чрезмерное употребление макарон и сосисок может негативно повлиять на здоровье детей. К такому выводу пришли российские эксперты.

Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова заявила, что любовь школьников к таким продуктам, как сосиски и макароны, сравнима с тягой к сладкому и может привести к развитию различных заболеваний, в том числе и диабета.

По мнению врача, родители должны воспитывать в своих отпрысках правильные вкусовые привычки с раннего возраста. Дети должны учиться себя ограничивать в употреблении тех или иных продуктов.

"Если родители ребенка кормят разнообразными продуктами – это одна категория людей. Если дети питаются макаронами с сосисками с утра и до вечера, что они очень любят – это другая категория", – приводит слова эксперта агентство "Москва".

Ранее специалисты из Института показателей и оценки здоровья в Сиэтле выяснили, что вредная пища уносит больше человеческих жизней, чем курение табака. Согласно данным, в 2017 году нездоровая еда привела к 11 миллионам смертельных случаев. Что касается никотина, то он стал причиной гибели восьми миллионов человек. Эксперты порекомендовали сократить употребление красного мяса, сладких напитков и соли, и чаще питаться овощами и фруктами, орехами и семенами.