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Здоровье

Больных ВИЧ и гепатитом научились опознавать по лицу

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Российский медицинский холдинг "Инвитро" и компания Mail.ru разработали автоматическую систему распознавания лиц Face Detection. Согласно пресс-релизу, поступившему в редакцию "Дни.ру", новая технология способна менее чем за секунду идентифицировать клиента и найти его медицинскую карту.

IT-директор "Инвитро" Владимир Федин рассказал, что система сработает правильно с вероятностью более 98%. Он добавил, что технология основана на машинном обучении. Это означает, что чем больше клиентов она распознает, тем меньше вероятность ошибок.

Примечательно, что многие больные пользуются услугой сдачи теста инкогнито: например, в случае анализа на ВИЧ-инфекцию или гепатит. Судя по всему, они тоже будут опознаны, если уже есть в базе компании.

Автор: 12 декабря 2019, 12:35

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