Врачи назвали спасительную для жизни песню
Испанские ученые выяснили, что известная песня Macarena группы Los Del Rio помогает медикам лучше исполнить непрямой массаж сердца. Ее ритм 103 удара в минуту соответствует нужной частоте нажатий на грудную клетку.
Как сообщает издание Science Alert, специалисты из Барселонского университета организовали эксперимент, в котором приняли участие 164 студента. Они были поделены на три группы, первая из которых выполняла компрессию грудной клетки под удары метронома, участники второй напевали про себя песню Macarena, третья группа была контрольной.
Эксперимент показал, что лучшие результаты показали студенты, пользовавшиеся метрономом, - 91% участников этой группы выдерживали правильный темп – 100-120 нажатий в минуту.
Следующий результат – 74% – показали медики, напевавшие шлягер. Ребята, которые не использовали ни один из методов, показали худший результат: нужную частоту удалось соблюсти лишь 21% из них.
Как отметили авторы исследования, знание хита может спасти чью-то жизнь. Метроном, несмотря на эффективность, не всегда просто найти.
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