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Здоровье

Два бокала вина спасут от болезни Альцгеймера

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE
Ученые нашли положительный эффект от употребления алкоголя. Он защищает мозг от воспаления и выводит токсины. 
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Специалисты из университета Рочестера подчеркивают, что благотворное влияние спиртосодержащих напитков работает только при малых дозах. "Как правило, длительный прием больших количеств алкоголя вредит работе центральной нервной системы, а не помогает ей. С другой стороны, нам удалось показать, что небольшие дозы спиртного являются полезными для здоровья мозга, так как они помогают ему очищать себя от мусора", – заявила один из авторов исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, Майкен Недергаард.

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Она вместе с коллегами наблюдала, как алкоголь влияет на работу системы, которая "вымывает" из мозга лишние белки и отслужившие свое нейроны. В последнее время ученые начали считать, что нарушения в работе этой системы, называемой глимфатической, вызывают массовую гибель нейронов и могут стать причиной развития болезни Альцгеймера и Паркинсона. Ранее специалисты доказали, что дозированное употребление алкоголя способно понизить вероятность развития и возникновения нейродегенеративных заболеваний.

Недергаард связала оба факта и предположила, что алкоголь способствует работе системы по очищению мозга. В качестве эксперимента специалисты взяли несколько лабораторных мышей, разделили на две группы и начали давать разные дозы алкоголя, наблюдая, как это влияет на качество "промывки" мозга.

Как показали опыты, регулярное употребление больших порций алкоголя вызывает воспаления в мозге и мешает нормальной работе астроцитов – вспомогательных клеток серого вещества, играющих ключевую роль в формировании каналов глимфатической системы. Эти нарушения в работе системы очистки мозга отражались и на поведении животных – они гораздо хуже запоминали новую информацию и контролировали свои движения, чем "непьющие" особи.

С другой стороны, регулярное употребление небольших доз спиртного, эквивалентных примерно двум стаканам вина в день, наоборот, ускоряло "промывку мозга" и снижало вероятность развития воспалений. Такие мыши, как отмечают ученые, соображали и двигались не хуже, чем их сородичи из контрольной группы.

Автор: Михаил Войцеховский2 февраля 2018, 17:12

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