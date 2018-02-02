Почему беременным нельзя пить обезболивающее

Международная группа ученых из Франции, Шотландии и Дании обнаружила, что употребление популярного лекарства от боли ибупрофена в первом триместре беременности негативно влияет на плод женского пола.

Считается, что девочки рождаются с определенным количеством яйцеклеток, число которых формируется еще во время внутриутробного периода и изменить его в большую сторону уже нельзя. На протяжении нескольких лет специалисты изучали ткани яичников эмбрионов в возрасте от семи до 12 недель.

У тех образцов, которые подвергались влиянию ибупрофена, число яйцеклеток вдвое сокращалось, а зародышевых клеток – уменьшалось до 75%, сообщает научный журнал Human Reproduction. Проще говоря, обезболивающее или убивало яйцеклетки плода, либо останавливало их рост.

Для будущей девочки означает возникновение во взрослой жизни проблем с зачатием и вероятность ранней менопаузы. Примечательно, что ранее специалисты из Копенгагенского университета выяснили, что чрезмерное употребление ибупрофена приводит к мужскому бесплодию.

В свою очередь американские ученые доказали, что для беременных опасно антибактериальное мыло. Дело в том, что популярный и разрекламированный маркетологами триклокарбан накапливается в организме плода, что негативно сказывается на здоровье будущего ребенка.

Интересно и неоднозначное открытие ранее сделали ученые из Бристольского университета. Они пришли к выводу, что будущим мамам можно употреблять немного алкоголя. По словам исследователей, безопасной дозой является литр пива или сидра в неделю.