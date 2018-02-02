Вскрылась смертельная опасность таблеток от диареи
Выяснилось, что препарат "Имодиум" облюбовали для самостоятельного "лечения" наркозависимые люди. Оказалось, что активное вещество лоперамид позволяет не только бороться с диареей, но и способно облегчать абстинентный синдром у больных наркоманией.
Чтобы избавиться от ломки, зависимые делали своеобразный адский коктейль. С помощью кухонного блендера пострадавшие смешивали до 400 таблеток от диареи и йогурт, сообщает Newsweek.
При этом дозы в 50 таблеток в день и более оказались катализатором для внезапных проявлений болезней сердечно-сосудистой системы. Передозировка препаратами в отдельных случаях вызывала тяжелую аритмию и даже остановку сердца.
#FDA cracks down on anti-diarrhea drug abuse amid spike in #overdoses https://t.co/ghX47RZjZO #Loperamide, sold under brand names such as #Imodium add this to #TidePods #callofduty #falseflag #weed is #SaferThanFDAdope #otc #nutmeg #robotrippin— revraygreen (@revraygreen) 1 февраля 2018 г.
Ранее ученые из Медицинского колледжа Бейлора в Великобритании доказали, что обычный аспирин может быть смертельно опасен для человека. Как выяснилось экспериментальным путем, в 10% случаев этот препарат оказывает негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему. А популярные и вроде бы безопасные болеутоляющие на основе парацетамола, согласно гарвардскому исследованию, повышают вероятность развития гипертонии примерно на треть.
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