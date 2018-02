Вскрылась смертельная опасность таблеток от диареи

Выяснилось, что препарат "Имодиум" облюбовали для самостоятельного "лечения" наркозависимые люди. Оказалось, что активное вещество лоперамид позволяет не только бороться с диареей, но и способно облегчать абстинентный синдром у больных наркоманией.

Чтобы избавиться от ломки, зависимые делали своеобразный адский коктейль. С помощью кухонного блендера пострадавшие смешивали до 400 таблеток от диареи и йогурт, сообщает Newsweek.

При этом дозы в 50 таблеток в день и более оказались катализатором для внезапных проявлений болезней сердечно-сосудистой системы. Передозировка препаратами в отдельных случаях вызывала тяжелую аритмию и даже остановку сердца.

