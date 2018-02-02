Вскрылась смертельная опасность таблеток от диареи

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США попросило производителей средств от диареи пересмотреть подход к упаковке таблеток. Дело в том, что в последнее время наблюдаются массовые смертельные передозировки популярным лекарством от расстройства желудка.

Выяснилось, что препарат "Имодиум" облюбовали для самостоятельного "лечения" наркозависимые люди. Оказалось, что активное вещество лоперамид позволяет не только бороться с диареей, но и способно облегчать абстинентный синдром у больных наркоманией.

Чтобы избавиться от ломки, зависимые делали своеобразный адский коктейль. С помощью кухонного блендера пострадавшие смешивали до 400 таблеток от диареи и йогурт, сообщает Newsweek.

При этом дозы в 50 таблеток в день и более оказались катализатором для внезапных проявлений болезней сердечно-сосудистой системы. Передозировка препаратами в отдельных случаях вызывала тяжелую аритмию и даже остановку сердца.

Ранее ученые из Медицинского колледжа Бейлора в Великобритании доказали, что обычный аспирин может быть смертельно опасен для человека. Как выяснилось экспериментальным путем, в 10% случаев этот препарат оказывает негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему. А популярные и вроде бы безопасные болеутоляющие на основе парацетамола, согласно гарвардскому исследованию, повышают вероятность развития гипертонии примерно на треть.