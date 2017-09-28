Бессонница и шизофрения оказались странно связаны

Галлюцинации больных шизофренией и проблемы с реальностью у страдающих от недостатка сна вероятно вызваны одним и тем же веществом. Это кинурен, или "гормон несчастья", который удалось медикаментозно нейтрализовать с потрясающими результатами.

"Мы предполагаем, что кинурен нарушает сон человека, что в конечном итоге ведет к развитию нарушений в сознании. С другой стороны, возможно и обратное – нарушения сна приводят к росту концентрации этого вещества в мозге, что вызывает проблемы с восприятием реальности. Какая из этих версий верна, пока неясно, и мы планируем найти ответ на этот вопрос", – объясняют Ана Почивавсек из университета Мэриленда и другие ученые в статье, опубликованной в журнале Sleep.



Ученые длительное время считали, а академическая наука уверена до сих пор, что шизофрения и некоторые другие смежные расстройства психики возникают в основном по генетическим причинам. В генах человека еще на этапе развития плода складывается особая комбинация мелких мутаций, которая вызывает в итоге серьезные нарушения в работе нервных клеток. Как следствие – проявляется искажение восприятия реальности.

Но за последнее время стало ясно, что не только гены отвечают за психические заболевания. Даже заражение молочницей может заметно повысить вероятность психического заболевания. Такую же роль может играть и микрофлора кишечника.

Теперь оказалось, что при недосыпе в мозге происходит накопление особого гормона кинурена и продукта его распада – кинуреновой кислоты. Чем короче и хуже сон, тем больше кислоты накапливается в мозге. В итоге ученые наблюдали у подопытных депрессию и подавленное настроение. Интересно, что повышенный уровень кинурена обнаружен и в мозгу шизофреников. Таким образом, исследователи готовы заявить о прямой связи между кинуреном и психическими заболеваниями. Вводя подопытным особые препараты, разрушающие этот гормон, удалось добиться улучшения памяти у пациентов, купировать депрессию и шизофрению и наладить режим сна. К слову, совершенно недавно другая группа исследователей говорила о пользе недосыпания в ключе избавления от депрессии. Следовательно, более глубокие исследования еще впереди.