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Что женщин привлекает в порно

Фото: GLOBAL LOOK press
Ученые обнаружили, как порнография влияет на поведение женщин. Для этого исследователи проанализировали научные работы со всего мира.
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Сара Эштон, Кэролайн Макдональд и Мэгги Киркман из Университета Монаша в Австралии изучили результаты 22 экспериментов, которые проводились в США, Канаде, Швеции, Великобритании, Австралии, Китае, Чехии, Израиле и ЮАР, передает The Journal of Sex Research.

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В результате анализа и сравнения источников выяснилось, что женщины получают удовольствие только от тех порнофильмов, которые показывают эмоциональную близость между актерами. В таком случае девушки, участвовавшие в опросах, легко могли ассоциировать себя с героями ленты. Если же создатели кино для взрослых забывали об эмоциональной составляющей и концентрировались исключительно на демонстрации полового акта, то зрительницы считали, что видео было нереалистичным.

В том же исследовании ученые выяснили, что для множества девушек порнофильмы были источником полезной информации о половой жизни, но при этом сильно завысили их ожидания от сексуальной активности.

Другие участницы опросов уверены, что фильмы для взрослых способствуют негативному восприятию женщинами своего тела. Многие респонденты были уверены, что образы порноактрис идеализированы и занижают их самооценку.

Авторы исследования также затронули вопрос влияния порнографии на отношения. Согласно их исследованиям, почти половина опрошенных считает, что просмотр кино для взрослых крайне негативно воздействовал на их половую жизнь, оставляя чувство неудовлетворенности.

Другая часть респондентов, наоборот, уверена, что порнография помогла им раскрепоститься и побороть стеснительность. Они отметили, что перестали бояться обсуждать свои сексуальные желания с партнерами, что способствовало удовлетворению потребностей и получению наслаждения от полового акта. 

Автор: Михаил Войцеховский27 сентября 2017, 10:12

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