Уборщице ампутировали руку и ноги после укуса комара

Укус комара закончился для 43-летней жительницы немецкого Кельна ампутацией половины руки и обеих ног. Как выяснилось, у женщины после контакта с насекомым случился септический шок.

Насекомое укусило немку, работавшую уборщицей, еще в марте 2017 года, передает Die Welt. Инцидент произошел в то время, когда женщина решила вынести мусор из дома. Сообщается, что после контакта с насекомым место укуса набухло. Сама женщина вскоре пожаловалась коллегам на головокружение, озноб и ломоту в теле.

Через некоторое время уборщица обратилась за помощью к участковому врачу, однако он лишь обработал кожу антисептиком и отправил ее домой. После того, как самочувствие женщины ухудшилось, она вызвала врачей на дом. К этому времени у нее уже потемнели конечности. Прибывшие медики экстренно доставили ее в больницу. Находясь в госпитале, пациентка впала в кому.

Медики предположили, что укусивший немку комар мог заразить ее какой-либо опасной бактерией. Работники больницы диагностировали у пациентки септический шок. Немка неделю пролежала в коме, и за это время ее конечности окончательно отмерли. Врачам пришлось ампутировать ей половину руки и обе ноги.

Вскоре после операции уборщица проснулась и обрадовалась тому, что она смогла пережить кому. "Когда я пришла в себя, у меня сразу же появилась мысль: Я выжила! Я еще здесь!" – рассказала она впоследствии местным СМИ. Теперь немка планирует рассказывать людям о необходимости следить за своим здоровьем и внимательно относиться даже к таким мелочам, как укус комара.

Я была бы не мной, если бы не расчесала укус комара до крови — Нктзен (@Nctzen542) 29 июля 2017 г.

В заключение отметим, что комары являются переносчиками таких опасных болезней, как малярия, желтая лихорадка и бругиоз. Их стоит опасаться туристам таких стран, как Индия, Бразилия, Вьетнам, Индонезия и многих других.