В России придумали новый способ лечения гипертонии

Новосибирские ученые придумали новый способ лечения гипертонии, то есть хронического повышения артериального давления. Их методика позволяет принимать лекарства не каждый день, а один раз в несколько недель.

Руководитель проекта, старший научный сотрудник Новосибирского государственного университета Ася Левина рассказала, что ей вместе с коллегами удалось побороть гипертонию с помощью генной терапии. В рамках эксперимента исследователям удалось понизить давление у подопытных крыс. Для этого они вводили в их организм нанокомпозиты, состоящие из наночастиц диоксида титана и олигонуклеотидов, передает журнал Biochemistry.

"Нанокомпозиты, которые мы использовали, содержат ДНК-фрагменты, направленные на определенные гены, участвующие в развитии гипертонии", – пояснила Ася Левина. "Оказалось, что введение в брюшную полость или ингаляция этих препаратов понижает артериальное давление, причем на длительный срок, в отличие от препаратов, которые надо принимать каждый день", – продолжила она.

Как выяснилось, новый метод лечения гипертонии позволяет понизить артериальное давление на срок до двух-трех недель. Исследователи отмечают, что наиболее удобным способом введения препарата в организм является ингаляция – для двухнедельного эффекта человеку необходимо вдыхать лекарство в течение 30 минут.

Ученые отмечают, что гипертоническая болезнь является самым распространенным заболеванием сердечно-сосудистой системы, от которой страдает около 40% жителей России. Поиски новых методов лечения этого заболевания являются одним из приоритетных направлений в медицине, так как уже существующие препараты имеют ряд побочных эффектов.

Напомним, что природа гипертонии до сих пор не установлена: у 90-95% больных нет явных причин для повышения давления. При этом недуг может привести к нарушениям работы мозга, почек, сердца и других органов. Российские ученые ранее предположили, что предпосылки заболевания возникают еще в раннем возрасте, так как причиной повышения давления является изменение нервной активности и кровотока в головном мозге.