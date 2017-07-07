На каком боку полезнее спать

Исследователи утверждают, что поза, в которой человек спит, является определяющей для состояния здоровья. Сон на левом боку является самым здоровым, а на животе – самым проблемным.

Сон на левом боку оказывает самое благотворное влияние на работу пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. Кроме того, такая поза нормализует кровообращение, что имеет особое значение для беременных, пишет РИА ФАН. Доклады на эту тему опубликованы в специализированных изданиях. Ученые выяснили, что в этом положении внутренние органы наиболее правильно работают.

Исследователи утверждают, что наше самочувствие зависит не только от времени, проведенного во сне, но и от позы, в которой мы спим. Спящие на левом боку имеют гораздо меньше проблем со здоровьем. К слову, спать именно на этом боку рекомендуют и в восточной медицине.

В ходе исследований удалось выработать несколько рекомендаций для тех, кто привык засыпать в других положениях. Например, ученые советуют засыпать сразу на левом боку, а чтобы не ворочаться во сне следует за спиной заранее положить еще одну подушку. Можно лечь с другой стороны кровати: так будет психологически проще привыкнуть к смене положения. Также можно с правой стороны кровати оставить гореть ночник.

Самое правильное положение рук при засыпании – вытянутые вдоль тела. Подкладывая руки под подушку, можно проснуться от неприятного чувства онемения в шее. Если вытягивать руки неудобно, для начала можно начать обнимать вторую подушку.

