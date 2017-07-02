Нарушение сна связали с мыслями о суициде
Эксперимент проводили сотрудники Медицинской школы Стэнфордского университета. Для исследование были отобраны 50 студентов, которые в прошлом думали о самоубийстве. Ученые контролировали их сон в течение недели.
Как оказалось, нарушение режима может привести к возникновению желания покончить с собой. Например, студенты, которые ложились спать в разное время, думали о самоубийстве чаще других.
Также исследователям удалось установить, что нарушение режима сна может привести к бессоннице и ночным кошмарам. Это, в свою очередь, может спровоцировать депрессию и, как следствие, появление суицидальных наклонностей, считают ученые.
Отметим, выявлять склонность ребенка к суициду можно в том числе и с помощью специальных тестов. Доцент Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова Дмитрий Ковпак считает, что такие практики должны внедряться в рамках школьной программы. "Существует клиническое интервью, однако нет таких ресурсов, чтобы школа проводила многочасовые сеансы с каждым ребенком", – уверен эксперт.
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