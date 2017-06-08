Девушка в наушниках попала под поезд и выжила
Инцидент произошел на железнодорожной станции Курла в Мумбае. Очевидцы происшествия безрезультатно пытались привлечь внимание юной особы. Однако Натекар заметила электричку в последний момент. Машинист успел вовремя затормозить, и девушка выжила, отделавшись легкими ушибами головы. Сейчас жизни пострадавшей ничего не угрожает.
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