Найден неожиданный способ спастись от ожирения

В Европейском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дали неожиданный совет подрастающему поколению. По словам медиков, чтобы обезопасить себя от ожирения, им нужно больше спать.

Глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Жоао Бреда рассказал о причинах появления лишнего веса у представителей молодого поколения в рамках презентации "Подростковое ожирение и связанное с ним поведение". По его словам, избежать подобных проблем детям поможет длительный сон.

"Существует зависимость между недостаточным сном и развитием ожирения", – заявил Жоао Бреда. "Нет сомнений в том, что дети должны спать достаточное время, это очень важно для профилактики развития ожирения", – цитирует его РИА АМИ, которое вело прямую трансляцию мероприятия.

При этом эксперт добавил, что оптимальная продолжительность подросткового сна составляет не менее девяти часов. Отметим, ранее специалисты уточнили, что дети, у которых нет определенного режима сна, на 71% чаще страдают от недосыпания.

Между тем Жоао Бреда заявил, что подростковое ожирение массово распространяется в восточной части Европы. Он подчеркнул, что эта проблема в большей степени касается юношей, при этом в основной группе риска оказались мальчики в возрасте одиннадцати лет. "Во многих странах подростки из бедных семей подвержены большему риску", – отметил специалист.

В свою очередь, ведущий исследователь HBSC в России Анна Маточкина отметила, что в нашей стране показатели подросткового ожирения пока что находятся на низком уровне. Тем не менее, результаты исследования вызывают настороженность у российских экспертов и заставляют их обратить внимание на физическую активность, питание и сон представителей подрастающего поколения.

Напомним, ранее ученые установили главную причину бессонницы у жителей города. По данным исследования, подобные нарушения напрямую связаны с загрязнением окружающего воздуха. Сон добровольцев был тем крепче, чем ниже была концентрация оксида азота и мелких примесей.