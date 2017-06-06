Найден неожиданный способ спастись от ожирения
Глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Жоао Бреда рассказал о причинах появления лишнего веса у представителей молодого поколения в рамках презентации "Подростковое ожирение и связанное с ним поведение". По его словам, избежать подобных проблем детям поможет длительный сон.
"Существует зависимость между недостаточным сном и развитием ожирения", – заявил Жоао Бреда. "Нет сомнений в том, что дети должны спать достаточное время, это очень важно для профилактики развития ожирения", – цитирует его РИА АМИ, которое вело прямую трансляцию мероприятия.
При этом эксперт добавил, что оптимальная продолжительность подросткового сна составляет не менее девяти часов. Отметим, ранее специалисты уточнили, что дети, у которых нет определенного режима сна, на 71% чаще страдают от недосыпания.
Между тем Жоао Бреда заявил, что подростковое ожирение массово распространяется в восточной части Европы. Он подчеркнул, что эта проблема в большей степени касается юношей, при этом в основной группе риска оказались мальчики в возрасте одиннадцати лет. "Во многих странах подростки из бедных семей подвержены большему риску", – отметил специалист.
В свою очередь, ведущий исследователь HBSC в России Анна Маточкина отметила, что в нашей стране показатели подросткового ожирения пока что находятся на низком уровне. Тем не менее, результаты исследования вызывают настороженность у российских экспертов и заставляют их обратить внимание на физическую активность, питание и сон представителей подрастающего поколения.
Напомним, ранее ученые установили главную причину бессонницы у жителей города. По данным исследования, подобные нарушения напрямую связаны с загрязнением окружающего воздуха. Сон добровольцев был тем крепче, чем ниже была концентрация оксида азота и мелких примесей.
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