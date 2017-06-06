Для продления молодости суставов нужно съесть пять продуктов
Исследование провели ученые из Бостонского университета. Итогом их работы стал список из всего полудесятка продуктов, которые необходимо включить в рацион с целью сохранить подольше молодость суставов.
Во-первых, это желатин. Секрет его эффекта в содержании в нем питательные веществ, которые стимулируют выработку коллагена. Коллаген в свою очередь способствует поддержанию эластичности суставов, костей и кожи. Благодаря этому кожа, хрящи, сочленения дольше останутся молодыми.
Еще одним из волшебных продуктов названы обычные вишни. Всего десяток вишенок в день избавят от приступов подагры. Гранатовый сок спасет от остеоартроза. Рыбий жир поможет суставам, особенно по утрам.
И не следует пренебрегать обычным оливковым маслом. Олеокантал, содержащийся в этом продукте, обладает противовоспалительным эффектом. Главное, чтобы масло было высококачественным.
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