Вылечившийся от рака мужчина получил постоянную эрекцию

Голландские онкологи столкнулись с необычным явлением после операции по удалению опухоли толстой кишки у 58-летнего пациента. Мужчина сутки стеснялся сказать медикам о новой проблеме со здоровьем.

Гемиколэктомия (удаление половины толстой кишки) проводилась под эпидуральной анестезией и прошла успешно. Но вскоре после этого у голландца возникла непроходящая эрекция. Об этом он сутки не говорил медсестрам.

Однако после мучений мужчина все-таки пожаловался лечащему врачу. Уролог поставил диагноз "ишемический приапизм" – состояние, возникающее из-за застоя крови. Проблема требовала операционного вмешательства, передает "Газета.ru".

На момент проведения необходимой процедуры мужчина находился в болезненном состоянии возбуждения в течение двух суток. Операция, в ходе которой кровоток был восстановлен, принесла временное облегчение. Но через сутки проблема вернулась снова. Избавиться от нее удалось лишь спустя полгода.

Точная причина возникшего состояния у мужчины так и осталась не ясна. Однако специалисты предположили, что его вызвало вещество пропофол, которое вводилось для анестезии во время операции.

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