Почему по утрам болит голова

Выяснить это взялся международный консилиум исследователей. Теперь благодаря им известно большинство причин головных болей по утрам.

Одна из самых распространенных – банальный недостаток сна. Более 70% россиян живут в городах, а это часто подразумевает спешку и как следствие – недостаток времени. Компенсировать его нехватку проще всего за счет сна.

В итоге городские жители страдают хроническим недосыпанием. А дефицит сна, в свою очередь, приводит к утренней головной боли. Фитнес и лошадиная доза крепкого кофе не помогают. Скорее наоборот: кофеин сам способен стать причиной головной боли.

"Дефицит сна провоцирует усиленный синтез гормонов стресса, которые, в свою очередь, сказываются на работе сердечно-сосудистой системы. Отсюда и головная боль – это ответ организма на повышенную частоту сердечных сокращений", – считают ученые.

Не менее вреден и профицит сна, иными словами – переизбыток. Среднестатистический горожанин стремится отоспаться в выходные – так сказать, впрок. Но ни к чему хорошему это не приводит. Ночью в организме вырабатывается серотонин, переизбыток которого также может вызвать головную боль.

Еще одна причина утреннего недомогания – депрессия. Она приводит к перебоям со сном, рваным сновидениям, рассеянности внимания, подавленности, общему ухудшению самочувствия.