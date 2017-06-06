Почему по утрам болит голова
Одна из самых распространенных – банальный недостаток сна. Более 70% россиян живут в городах, а это часто подразумевает спешку и как следствие – недостаток времени. Компенсировать его нехватку проще всего за счет сна.
В итоге городские жители страдают хроническим недосыпанием. А дефицит сна, в свою очередь, приводит к утренней головной боли. Фитнес и лошадиная доза крепкого кофе не помогают. Скорее наоборот: кофеин сам способен стать причиной головной боли.
"Дефицит сна провоцирует усиленный синтез гормонов стресса, которые, в свою очередь, сказываются на работе сердечно-сосудистой системы. Отсюда и головная боль – это ответ организма на повышенную частоту сердечных сокращений", – считают ученые.
Не менее вреден и профицит сна, иными словами – переизбыток. Среднестатистический горожанин стремится отоспаться в выходные – так сказать, впрок. Но ни к чему хорошему это не приводит. Ночью в организме вырабатывается серотонин, переизбыток которого также может вызвать головную боль.
Еще одна причина утреннего недомогания – депрессия. Она приводит к перебоям со сном, рваным сновидениям, рассеянности внимания, подавленности, общему ухудшению самочувствия.
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