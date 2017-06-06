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Здоровье

Алкоголь во время беременности уродует лицо ребенка

Фото: GLOBAL LOOK press\Lars Hallstrom
Ученые подтвердили, что беременным алкоголь противопоказан. Спиртное не только сказывается на интеллекте и психике будущего ребенка, но и способствует формированию у него определенных черт лица.
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Австралийские ученые пригласили для участия в эксперименте 1570 женщин. Треть из них во время беременности немного выпивали. Спустя год ученые сфотографировали их детей, а также тех, чьи матери не употребляли алкоголь, когда были в интересном положении. Результаты исследования ученые опубликовали в специализированном журнале JAMA Pediatrics.

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Оказалось, дети "пьющих" женщин имели другое строение лица. У годовалых младенцев были небольшие глаза, маленькие вздернутые носы, гладкие подносовые желобки. Характерна для них и небольшая голова, короткие ноги и шея, красная кожа, деформированные ушные раковины и худший по сравнению с детьми трезвенников слух. Отметим, даже бокал вина, выпитый женщиной во время беременности, может повлиять на внешность ее будущего малыша.

"На разных этапах развития плода в организме матери алкоголь оказывает, казалось бы, разное влияние, но это влияние всегда негативно", – уверен доктор медицинских наук Александр Балашов.

Если оба родителя или даже только женщина в течение беременности не ограничивали себя в спиртном, то ребенок, с большой вероятностью, сам будет страдать от алкогольной зависимости. Врачи говорят, что он родится уже с похмельем: алкоголь плохо выводится из околоплодных вод и там накапливается. Новорожденный будет постоянно плакать, и успокоить его можно будет либо медикаментозно, либо просто дав понюхать ватку со спиртом. Надо ли говорить, что во взрослой жизни таким детям алкоголь будет попросту противопоказан. 

Автор: Алексей Минин6 июня 2017, 11:32

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