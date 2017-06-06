Россияне утопают в собственном жире

В России вдвое выросла заболеваемость ожирением. По данным Роспотребнадзора, на каждые 100 тысяч россиян приходится 285 человек с избыточным весом.

"Заболеваемость ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше с впервые в жизни установленным диагнозом в 2015 году возросла по сравнению с 2011 годом в 2,3 раза. Прогнозируется тенденция к росту этого показателя", – сообщается в докладе Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в России в 2016 году".

В ведомстве считают, что рост числа людей с избыточным весом вызван несбалансированным питанием. Россияне употребляют слишком много сахара и хлеба при недостаточном потреблении овощей и молочных продуктов, пишет газета "Известия".

Отмечается, что в 2011 году показатель заболеваемости ожирением составлял 123,65 случая на 100 тысяч человек. В 2012-м он снизился до 123,56, однако потом постоянно рос. К 2013 году показатель составил уже 161,84, а в 2015-м подскочил до 284,8.

Хуже всего дела обстоят в Ненецком автономном округе. Там зарегистрировано 1031,96 случаев ожирения на 100 тысяч человек. На втором месте оказался Алтайский край (975,9), на третьем – Пензенская область (678,08).

Почему на продуктах не пишут "Ожирение убивает"? — Ватсонушка (@sherlock_mraz) 5 июня 2017 г.

В Минздраве подтвердили, что в России фиксируют рост заболеваемости ожирением. По данным ведомства, в 2015 году от избыточного веса страдали 1,31 миллиона россиян, в 2016-м – 1,39 миллиона. Однако в Минздраве связывают увеличивающийся показатель с улучшением диагностирования.