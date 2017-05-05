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Здоровье

Ученые раскрыли пользу мата

Фото: GLOBAL LOOK press/ kati
Ученые обнаружили неожиданно положительный эффект от сквернословия. Оказывается, мат делает человека физически сильнее, правда, ненадолго.
прочитано 70 раз

К такому выводу пришел лауреат Шнобелевской премии Ричард Стивенс. В ходе эксперимента исследователь установил, что человек лучше выполняет физические упражнения, если сопровождает их крепким матерным словцом. 

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Ученый и его коллеги предположили, что во время сквернословия активизируется симпатическая нервная система, которая также стимулируется и во время стресса. В результате, мышцы человека начинают работать активнее. Однако, как подчеркивает Стивенс, эффект от ругательств длится недолго, передает НСН

Напомним, в 2010 году Ричард Стивенс получил Шнобелевскую премию – награду за наиболее смешные или абсурдные научные открытия. Тогда ученый доказал, что сквернословие облегчает физическую боль. 

Исследователь установил, что мат позволяет человеку отвлечься от телесных ощущений на поиск необходимых слов. "Ругань воздействует на эмоциональные центры головного мозга и, по-видимому, возникает в правом полушарии мозга, в то время как большая часть деятельности мозга по поиску нужных слов происходит в левом полушарии", – пояснил тогда ученый. 

Автор: Рудольф Великолепный5 мая 2017, 09:10

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