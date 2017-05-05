Лекарства по рецепту хотят сделать бесплатными

В Министерстве здравоохранения России работают над реформой системы обеспечения граждан лекарствами. По задумке авторов инициативы, уже к 2018 году препараты по рецепту начнут выдавать бесплатно.

Минздрав планирует запустить в России программу бесплатного лекарственного обеспечения граждан с полисами обязательного медицинского страхования (ОМС). Планируется, что пилотный проект будет запущен в 2018 году – на реализацию новой схемы распространения лекарств понадобится около 500 миллиардов рублей в год.

Согласно задумке авторов инициативы, по рецепту получать лекарства бесплатно смогут все владельцы полиса ОМС, а не только льготные категории граждан. При этом список препаратов, которые можно будет получить таким образом, будут регулировать в Минздраве. "Сейчас прорабатываются модели финансирования этой системы", – рассказал газете "Известия" директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов.

Подобная программа предусмотрена "Стратегией лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года". Документ предполагает создание системы лекарственного возмещения к 2017 году, но только для отдельных категорий граждан, находящихся на амбулаторном лечении. И если в Минздраве подтвердили информацию о разработке проекта, то в Министерство финансов и Министерство экономического развития запрос по этому поводу не поступал.

Подробности раскрыли в Аптечной гильдии. "Минздрав допускает, что бесплатные лекарства будут полагаться не всем гражданам, а только ведущим здоровый образ жизни, проходящим диспансеризацию, ответственно относящимся к своему здоровью", – рассказала руководитель организации Елена Неволина. Она отметила, что на первом этапе регионы будут привлекаться к участию в работе системы добровольно.