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Здоровье

Страшные последствия обычного насморка

Фото: GLOBAL LOOK press/J.M. Guyon - Copyright 2013
Мы не задумываемся, сколько неприятностей может доставить обычный насморк. А между тем, если его на него не обращать внимания или неправильно лечить, то можно заработать очень серьезные проблемы со здоровьем. Dni.Ru расскажут о том, как уберечь себя от болезней, связанных с насморком.
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Насморк (по-научному – ринит) – это острое воспаление слизистой оболочки носа. Сопровождается оно обильным слизетечением, чиханием, иногда головной болью и температурой. Причин появления насморка множество – от аллергии до переохлаждения, но врачи советуют не относится к насморку как к чему-то безобидному. Очень часто он или является симптомом серьезного заболевания или, наоборот, может перерасти в тяжелую болезнь.

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Слизистая носа выступает первичным барьером против инфекций, ворсинки на ее поверхности задерживают пыль и загрязнения, поступающие в нос при дыхании. Кроме того, в носовой полости происходит согревание воздуха до комфортной температуры.

Очень часто насморк появляется при переохлаждении: местный иммунитет ослабевает, и возбудители инфекции получают возможность для размножения и распространения дальше по носоглотке и дыхательным путям.

Фото: GLOBAL LOOK press/Vladimir Melnikov

ВИРУСЫ, БАКТЕРИИ И ГРИБКИ

Самой распространенной причиной насморка являются инфекционные агенты – вирусы, бактерии и грибки. Таким видом насморка, наверняка, страдали все, он знаком практически каждому. Инфекционный ринит протекает в острой форме, нос практически не дышит или заложена попеременно то одна, то другая ноздря. Если больной обладает устойчивым иммунитетом, инфекционный насморк заканчивается быстро и без осложнений.

АЛЛЕРГИЯ

Насморк при аллергии возникает, как правило, в периоды цветения различных растений. Это настоящая трагедия для миллионов людей: в первые теплые дни весны вместо того, чтобы радоваться солнцу и пению птиц, они без конца сморкаются и вытирают слезы.  Аллергия на цветение может проявиться не только весной и летом, но даже и в начале осени.

Помимо растений, аллергический насморк также вызывают шерсть домашних питомцев; книжная, домашняя и производственная пыль; химические вещества, моющие средства, лаки и краски. Наконец, аллергия в виде острого ринита может появиться при длительном приеме лекарственных препаратов, снижающих давление.

Кадр youtube.com

ДЕФЕКТЫ НОСОВОЙ ПОЛОСТИ

Хронический ринит на всю жизнь обеспечен почти всем людям с искривленной носовой перегородкой. Это может быть врожденной аномалией развития лицевых костей или последствиями тяжелых травм носа. Чаще всего в таких случаях встречается односторонний дефект, когда не функционирует деформированная ноздря, а через другую беспрепятственно поступает воздух.

Оттого, что носовая полость не задействована на 100% в процессе дыхания, снижается иммунитет и, как следствие, человек часто простужается. А насморк становится спутником постоянных простуд.

ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА

Чаще всего такая причина нетипичного насморка встречается у детей. По недосмотру родителей в нос ребенка могут попасть мелкие игрушки, частицы пищи, пуговицы и другие предметы небольшого размера. Неслучайно на игрушках, содержащих мелкие детали, производители указывают, что они не предназначены для детей младше трех лет.

Характерный симптом инородного тела в носу – выделение жидкой слизи из одной ноздри. При длительно текущем насморке отоларинголог со стажем всегда в первую очередь подозревает наличие в носовом ходу инородного тела.

РИКОШЕТНЫЙ НАСМОРК

Такой насморк может развиться уже через пять дней после начала лечения обычного ринита каплями с сосудосуживающим эффектом. Дело в том, что слизистая носа очень быстро привыкает к таким лекарствам, а отмена препарата приводит к усилению отечности. В итоге насморк не только не проходит, а, напротив, усугубляется от такого лечения.

Фото: GLOBAL LOOK press/Fluger Ren?

НАСМОРК – ПРЕДВЕСТНИК БОЛЕЗНЕЙ

При неправильном лечении насморк может доставить немало неприятностей. Самое серьезное осложнение – гайморит. При воспалении гайморовых пазух существует опасность попадания их гнойного содержимого в оболочку мозга. Как правило гайморит не возникает на пустом месте, ему всегда предшествует острый ринит.

В отсутствие лечения насморк может также повлечь за собой воспалительные процессы  слизистой глотки и гортани (ларингиты, тонзиллиты, фарингиты), воспаление среднего уха (острый или хронический отит).

НАСМОРК – СИМПТОМ БОЛЕЗНЕЙ

Одной из возможных причин длительно текущего насморка становится скрытый гипотиреоз – пониженная функция щитовидной железы, недостаточное продуцирование ею гормонов. По этой причине отекают соединительные ткани всего тела, в том числе и слизистая носа. Вследствие отека уменьшается поступление воздуха, возникает заложенность. Еще одна причина развития хронического ринита – аутоиммунные заболевания: псориаз, системная склеродермия, ревматоидный артрит.

 КАК ЛЕЧИТЬ НАСМОРК?

Для начала нужно научиться правильно сморкаться. Процесс удаления лишней слизи из носовых пазух, казалось бы, не представляет никаких сложностей. А между тем, при неправильном сморкании можно повредить и без того раздраженную оболочку среднего уха. Правильная техника – аккуратно сморкаться по отдельности каждой ноздрей, открывая при этом рот, чтобы не повышать давление в полости носа.

Для эффективного лечения насморка не стоит раздражать слизистую оболочку воздействием холода, табачного дыма, сильных запахов и пыли. Физические нагрузки учащают дыхание, поэтому даже в теплый сезон можно усилить насморк быстрой ходьбой и упражнениями.

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker.com

Лечение насморка на ранних этапах включают в себя прогревающие процедуры для ног, ингаляции лечебными растворами с солью или эфирными маслами, прием большого количества жидкости – чая, лимонного напитка с имбирем, настоя целебных трав, отвара шиповника.

Большая ошибка в лечении насморка – бесконтрольное применение препаратов с сосудосуживающим действием (нафтизин, санорин, галазолин, риназин, називин, африн) На самом деле, они не устраняют инфекционную причину появления насморка, а лишь на время облегчают дыхание за счет снятия отека слизистой оболочки носа. На 4-6 день приема слизистая привыкает к ним, а дальше насморк начинает проявляться с удвоенной силой.

Фото: dni.ru

Эффективно устраняют симптомы насморка капли на натуральной основе типа пиносол. Его составляющие (эфирные масла эвкалипта, мяты и сосны) действуют как антисептик и противовоспалительное средство. К этим же лекарствам относится знакомая всем "Звездочка" – вьетнамский бальзам на основе трав и эфирных масел. Сейчас он выпускается нет только в классической круглой коробочке, но и в виде карандаша от насморка. Также полезны и ингаляции носа теплыми (но не горячими) растворами на растительной основе.

Фото: GLOBAL LOOK press

Промывание носа соленой водой удаляет со слизистой носовых ходов пыль, аллергены, излишки слизи, патогенные микроорганизмы, засохшие корки. Эту абсолютно безвредную процедуру проводят не реже трех раз в сутки. Сейчас в аптеках представлены несколько препаратов с морской водой для промывания носа – аквалор, маример, аквамарис. Есть и специальные системы для орошения слизистой носа (делфин), в их состав входят устройство с насадкой для носа и пакетики с порошками. Кстати, промывать нос морской водой можно и для профилактики, особенно весной и осенью, когда наблюдает рост простудных заболеваний.

Фото: dni.ru

Не стоит забывать, что аллергический и инфекционный насморк требуют разных подходов к лечению – для смягчения негативных признаков заболевания в обоих случаях применяют сосудосуживающие средства, что позволяет ненадолго облегчить дыхание больного и умерить выделение слизи. Однако при инфекционном рините необходима комплексная терапия с применением антисептических препаратов, а в лечение аллергического ринита используются гормональные средства и блокаторы гистаминовых рецепторов (зодак, тавегил, супрастин).

Фото: instagram.com/lyubovv24

Народных средств для лечения насморка не перечесть, самые популярные создала природа. Это и эфирные масла,  – мелко натертые лук и чеснок. В них содержатся фитонциды – вещества убивающие бактерии и помогающие организму бороться с инфекцией. Два-три раза в день можно просто вдыхать аромат раздавленного или натертого чеснока – и насморк пройдет через несколько дней, уверяют народные целители.

Автор: Александр Пельт5 мая 2017, 21:56

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