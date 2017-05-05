Страшные последствия обычного насморка

Мы не задумываемся, сколько неприятностей может доставить обычный насморк. А между тем, если его на него не обращать внимания или неправильно лечить, то можно заработать очень серьезные проблемы со здоровьем. Dni.Ru расскажут о том, как уберечь себя от болезней, связанных с насморком.

Насморк (по-научному – ринит) – это острое воспаление слизистой оболочки носа. Сопровождается оно обильным слизетечением, чиханием, иногда головной болью и температурой. Причин появления насморка множество – от аллергии до переохлаждения, но врачи советуют не относится к насморку как к чему-то безобидному. Очень часто он или является симптомом серьезного заболевания или, наоборот, может перерасти в тяжелую болезнь.

Слизистая носа выступает первичным барьером против инфекций, ворсинки на ее поверхности задерживают пыль и загрязнения, поступающие в нос при дыхании. Кроме того, в носовой полости происходит согревание воздуха до комфортной температуры.

Очень часто насморк появляется при переохлаждении: местный иммунитет ослабевает, и возбудители инфекции получают возможность для размножения и распространения дальше по носоглотке и дыхательным путям.





ВИРУСЫ, БАКТЕРИИ И ГРИБКИ

Самой распространенной причиной насморка являются инфекционные агенты – вирусы, бактерии и грибки. Таким видом насморка, наверняка, страдали все, он знаком практически каждому. Инфекционный ринит протекает в острой форме, нос практически не дышит или заложена попеременно то одна, то другая ноздря. Если больной обладает устойчивым иммунитетом, инфекционный насморк заканчивается быстро и без осложнений.

АЛЛЕРГИЯ

Насморк при аллергии возникает, как правило, в периоды цветения различных растений. Это настоящая трагедия для миллионов людей: в первые теплые дни весны вместо того, чтобы радоваться солнцу и пению птиц, они без конца сморкаются и вытирают слезы. Аллергия на цветение может проявиться не только весной и летом, но даже и в начале осени.

Помимо растений, аллергический насморк также вызывают шерсть домашних питомцев; книжная, домашняя и производственная пыль; химические вещества, моющие средства, лаки и краски. Наконец, аллергия в виде острого ринита может появиться при длительном приеме лекарственных препаратов, снижающих давление.





ДЕФЕКТЫ НОСОВОЙ ПОЛОСТИ

Хронический ринит на всю жизнь обеспечен почти всем людям с искривленной носовой перегородкой. Это может быть врожденной аномалией развития лицевых костей или последствиями тяжелых травм носа. Чаще всего в таких случаях встречается односторонний дефект, когда не функционирует деформированная ноздря, а через другую беспрепятственно поступает воздух.

Оттого, что носовая полость не задействована на 100% в процессе дыхания, снижается иммунитет и, как следствие, человек часто простужается. А насморк становится спутником постоянных простуд.

ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА

Чаще всего такая причина нетипичного насморка встречается у детей. По недосмотру родителей в нос ребенка могут попасть мелкие игрушки, частицы пищи, пуговицы и другие предметы небольшого размера. Неслучайно на игрушках, содержащих мелкие детали, производители указывают, что они не предназначены для детей младше трех лет.

Характерный симптом инородного тела в носу – выделение жидкой слизи из одной ноздри. При длительно текущем насморке отоларинголог со стажем всегда в первую очередь подозревает наличие в носовом ходу инородного тела.

РИКОШЕТНЫЙ НАСМОРК

Такой насморк может развиться уже через пять дней после начала лечения обычного ринита каплями с сосудосуживающим эффектом. Дело в том, что слизистая носа очень быстро привыкает к таким лекарствам, а отмена препарата приводит к усилению отечности. В итоге насморк не только не проходит, а, напротив, усугубляется от такого лечения.





НАСМОРК – ПРЕДВЕСТНИК БОЛЕЗНЕЙ

При неправильном лечении насморк может доставить немало неприятностей. Самое серьезное осложнение – гайморит. При воспалении гайморовых пазух существует опасность попадания их гнойного содержимого в оболочку мозга. Как правило гайморит не возникает на пустом месте, ему всегда предшествует острый ринит.

В отсутствие лечения насморк может также повлечь за собой воспалительные процессы слизистой глотки и гортани (ларингиты, тонзиллиты, фарингиты), воспаление среднего уха (острый или хронический отит).

НАСМОРК – СИМПТОМ БОЛЕЗНЕЙ

Одной из возможных причин длительно текущего насморка становится скрытый гипотиреоз – пониженная функция щитовидной железы, недостаточное продуцирование ею гормонов. По этой причине отекают соединительные ткани всего тела, в том числе и слизистая носа. Вследствие отека уменьшается поступление воздуха, возникает заложенность. Еще одна причина развития хронического ринита – аутоиммунные заболевания: псориаз, системная склеродермия, ревматоидный артрит.

КАК ЛЕЧИТЬ НАСМОРК?

Для начала нужно научиться правильно сморкаться. Процесс удаления лишней слизи из носовых пазух, казалось бы, не представляет никаких сложностей. А между тем, при неправильном сморкании можно повредить и без того раздраженную оболочку среднего уха. Правильная техника – аккуратно сморкаться по отдельности каждой ноздрей, открывая при этом рот, чтобы не повышать давление в полости носа.

Для эффективного лечения насморка не стоит раздражать слизистую оболочку воздействием холода, табачного дыма, сильных запахов и пыли. Физические нагрузки учащают дыхание, поэтому даже в теплый сезон можно усилить насморк быстрой ходьбой и упражнениями.





Лечение насморка на ранних этапах включают в себя прогревающие процедуры для ног, ингаляции лечебными растворами с солью или эфирными маслами, прием большого количества жидкости – чая, лимонного напитка с имбирем, настоя целебных трав, отвара шиповника.

Большая ошибка в лечении насморка – бесконтрольное применение препаратов с сосудосуживающим действием (нафтизин, санорин, галазолин, риназин, називин, африн) На самом деле, они не устраняют инфекционную причину появления насморка, а лишь на время облегчают дыхание за счет снятия отека слизистой оболочки носа. На 4-6 день приема слизистая привыкает к ним, а дальше насморк начинает проявляться с удвоенной силой.





Эффективно устраняют симптомы насморка капли на натуральной основе типа пиносол. Его составляющие (эфирные масла эвкалипта, мяты и сосны) действуют как антисептик и противовоспалительное средство. К этим же лекарствам относится знакомая всем "Звездочка" – вьетнамский бальзам на основе трав и эфирных масел. Сейчас он выпускается нет только в классической круглой коробочке, но и в виде карандаша от насморка. Также полезны и ингаляции носа теплыми (но не горячими) растворами на растительной основе.





Промывание носа соленой водой удаляет со слизистой носовых ходов пыль, аллергены, излишки слизи, патогенные микроорганизмы, засохшие корки. Эту абсолютно безвредную процедуру проводят не реже трех раз в сутки. Сейчас в аптеках представлены несколько препаратов с морской водой для промывания носа – аквалор, маример, аквамарис. Есть и специальные системы для орошения слизистой носа (делфин), в их состав входят устройство с насадкой для носа и пакетики с порошками. Кстати, промывать нос морской водой можно и для профилактики, особенно весной и осенью, когда наблюдает рост простудных заболеваний.





Не стоит забывать, что аллергический и инфекционный насморк требуют разных подходов к лечению – для смягчения негативных признаков заболевания в обоих случаях применяют сосудосуживающие средства, что позволяет ненадолго облегчить дыхание больного и умерить выделение слизи. Однако при инфекционном рините необходима комплексная терапия с применением антисептических препаратов, а в лечение аллергического ринита используются гормональные средства и блокаторы гистаминовых рецепторов (зодак, тавегил, супрастин).





Народных средств для лечения насморка не перечесть, самые популярные создала природа. Это и эфирные масла, – мелко натертые лук и чеснок. В них содержатся фитонциды – вещества убивающие бактерии и помогающие организму бороться с инфекцией. Два-три раза в день можно просто вдыхать аромат раздавленного или натертого чеснока – и насморк пройдет через несколько дней, уверяют народные целители.