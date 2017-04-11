Оптимисты благополучнее и здоровее нытиков
В социально-научном эксперименте приняли участие более восьми тысяч человек. Их средний возраст составлял 67 лет.
Оказалось, что прекрасно себя чувствовать в преклонном возрасте и поддерживать благополучие помогают оптимизм, добросовестность, упорство, эмоциональная стабильность и ощущение контроля над своей жизнью, сообщает Live Science.
После восьми лет наблюдений за здоровьем испытуемых специалисты попросили их ответить на ряд вопросов. По итогам опроса выяснилось, что те, кто отмечал в себе указанные пять качеств, реже страдают от хронических болезней и депрессии, имеют меньше лишнего веса и быстрее ходят.
Как писали Dni.Ru, недавно научным сотрудникам Солковского института в США удалось получить источник безграничной радости. Они создали в лаборатории клетки, которые самостоятельно синтезируют "гормон счастья" серотонин.
Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения пересмотрела классификацию возрастов. Теперь люди от 25 до 44 лет считаются молодыми, от 44 до 60 – представителями среднего возраста, от 60 до 75 – пожилого, от 75 до 90 – старческого, а после 90 лет – долгожителями.
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