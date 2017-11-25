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Здоровье

Главные плюсы платной медицины

Платная медицина в России представляет собой относительно новое направление, которое активно развивается с 2000 года. Толчком для быстрой эволюции этого сегмента стал наблюдаемый в тот период определенный застой в системе государственного здравоохранения.
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Именно тогда коммерческая скорая помощь на практике доказала своt безусловное превосходство. А платные стоматологические кабинеты быстро стали нормой для платежеспособных граждан, позволяющей поставить пломбы экстра-класса и провести качественную реставрацию зубов.

Именно с коммерциализации стоматологи начинается российская платная медицина. И это понятно – во всeм мире эта отрасль по праву считается самой востребованной, а потому и самой перспективной для бизнеса.

Начиная примерно с 2005 года многие стоматологи-частники стали объединяться в небольшие предприятия, арендующие два-три кабинета с передовым стоматологическим оборудованием. На это же время приходится и повальное повышение квалификации российских стоматологов, желающих в совершенстве овладеть такими непростыми навыками, как художественная реставрация и имплантирование зубов.

По мере развития такие компании стали расширять перечень предоставляемых платных услуг, пополняя штат опытными педиатрами и терапевтами, которые распределялись по участкам по аналоги с классическими схемами. Одновременно развивалась служба экстренной медицинской помощи, оснащенная автомобилями нового поколения и квалифицированным медперсоналом.

Укрупнение сопровождалось растущим спросом на качественные врачебные услуги, способные составить серьезную конкуренцию государственной системе здравоохранения. Сегодня в этом сегменте активизировался новый процесс, дополняющий успешно работающие частные клиники подразделениями, специализирующимися на проведении всего комплекса медицинских анализов.

Современные УЗИ-кабинеты, рентген, аппараты МРТ, лаборатории для исследований физиологических материалов – всё это в настоящее время позволяет быстро сдать анализы и получить на руки точные результаты. А по желанию – за относительно небольшую плату вместе с результатами обследования пройти первичную консультацию у соответствующего специалиста. Такое всестороннее медицинское обслуживание частных клиник становится признаком времени, гармонично дополняющим систему государственного здравоохранения.

По материалам сайта https://alm03.ru.

25 ноября 2017, 15:35

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