Главные плюсы платной медицины

Олег Табаков попал в реанимацию Умер Дмитрий Хворостовский Развод Джигарханяна Дом-2 Подарки на Новый год

Самое читаемое

Бузову унизили на съемках Первого канала (видео)
Пугачева перепугала поклонников лицом без грима
У Ирины Салтыковой диагностировали рак
Родные Фриске сделали важное открытие
Макаревич грязно выругался из-за покойного Хворостовского
партнеры
Среда 29 ноября
Лента новостей
13:10
Испанка BEBE возвращается в Россию с единственным концертом
12:58
В Омске 12-летняя школьница ждет ребенка от родного отца
12:57
Полуголую Кожевникову в разорванной одежде сняли на лужайке
12:50
Под Москвой школьник ударил одноклассника ножом в шею
12:46
Пять книг для холодных вечеров
12:46
Ухажер Бузовой взбесил звезду "Дома-2"
12:22
В Сети высмеяли новогодний дизайн Белого дома от Меланьи Трамп
12:18
Рецепт тушеного кабана с гороховым студнем
12:12
Поклонская назвала Учителя "обгадившимся жуликом"
11:44
Мастурбировавший украинец перепугал пассажиров Домодедово
11:44
Названы самые опасные участки МКАД
11:28
На японский остров выбросило деревянную лодку с людьми
11:21
Борисова показала квартиру от Малахова
11:08
Российские банки атакуют новые вирусы-трояны
11:02
Помор истязал сына и дочь в борьбе за нравственность
10:50
На украинском ТВ сделали неожиданное заявление о Путине
10:49
Таксист изнасиловал мужчину в центре Москвы
10:29
Эксперты оправдали позорный провал "Роскосмоса"
10:28
При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли три человека
10:27
В Сети бьются над загадкой "деформированной" собаки
10:18
Под Москвой поезд сбил двух человек
09:58
Носов ответил за оскорбление пышногрудой ведущей Первого канала
09:51
Секс-куклы потеснят реальных женщин в постели
09:38
Мужчина кастрировал сына из-за злых духов
09:21
Неузнаваемую Пугачеву обвинили в лицемерии
09:11
Крик зрительницы рассмешил симфонический оркестр (видео)
09:03
Установлен точный возраст гробницы Христа
09:01
В московском метро произошел сбой
08:54
Российские ученые создали полезный майонез
08:48
Цымбалюк-Романовская отказалась прийти на допрос из-за беременности
08:47
Прах Хворостовского привезли в Красноярск
08:37
В России насчитали шокирующее число секс-работниц
08:34
"Недомолились": Шнуров посмеялся над новым провалом "Роскосмоса"
08:30
В Китае произошел мощный взрыв
08:06
Россию возмутили агрессивные нападки США
07:49
Под Москвой сгорел двухэтажный дом
01:24
Шурыгина психанула из-за подлой выходки мучителя
21:59
Малинина с женой разлучит смерть
21:51
Роналду впервые показал четвертого ребенка
21:46
Почему подорожал салат оливье
21:32
Турок позвал Шарапову замуж
21:24
Хворостовского посмертно выдвинули на Grammy
21:20
Бузову убрали с Первого канала после скандала
21:07
В Москве приезжий трижды ограбил один и тот же салон связи
21:03
Памятник российским добровольцам появился в Сирии
20:36
38-летняя москвичка умерла после процедуры в частной клинике
20:06
Проклова закатила истерику на Первом канале
19:50
Три лидера решили судьбу Европы
19:49
Народ негодует из-за мулатки принца Гарри
19:38
Безумные регионы: омич пытался вывезти из России останки мамонта
19:34
Россию ждет рост рождаемости
19:11
Из-за снегопада в Москве произошло более тысячи ДТП
18:44
Москвичка освежителем воздуха обожгла глаза соседке
18:39
Путин сделал странный жест во время речи Мизулиной
18:33
На Подмосковье надвигается снежная буря
18:29
Мать Лила Пипа зарабатывает на его смерти
18:06
В Музее Восстания Машин пройдет "Елка Трансформеров"
18:04
В Москве подросток напал с топором на брата и умер
17:30
Станет ли женщина президентом России
17:26
Королевой красоты стала особенная девушка
17:20
В Подмосковье пройдет чемпионат России по аэротрубным дисциплинам
17:18
"Имеет право": сын о вентиляции легких Табакова
16:59
Отец еле стоял на похоронах Хворостовского
16:59
Стал известен новый способ взлома iPhone X
16:57
На похоронах Хворостовского Долина рыдала сильнее жены
16:36
Грузовик насмерть сбил остановившегося из-за ДТП водителя
16:31
Джигарханян начал новую жизнь после развода
16:29
Люди стали чаще пользоваться смартфонами во время секса
16:25
В Кремлевском Дворце пройдет рождественский гала-концерт звезд мирового балета
16:15
Постаревшие секс-символы 80-х
16:13
В Москве открылся уникальный фермерский ресторан
16:11
Актер Иван Краско: Я неизлечимо болен
16:02
Беглый Сергей Махлай требует защитить его честь и достоинство
15:56
"Единая Россия" продолжит поддерживать волонтеров
15:55
Россияне возмущены пельменями со скидкой 0%
15:27
В колодце под Москвой нашли человеческие кости
15:26
Олег Табаков не может дышать
15:26
MINI Countryman: большие амбиции маленького авто
15:02
Путин пообещал деньги за первенца
14:58
В городском парке Вольска появится Эйфелева башня
14:57
Скандальные выходки Рязанова возмутили мэра Нижнего Тагила
14:54
Девушка чуть не спалила лицо во время жарки картошки (видео)
14:45
Зеленский бросился на помощь тонущему Порошенко
14:42
Откровенные фото невесты принца Гарри
14:41
Девочка из Подмосковья попросила судью пощадить ее насильников
14:35
Старинный друг Путина страшно переборщил с пластикой
14:35
Цымбалюк-Романовская бурно отметила развод с Джигарханяном
14:23
Больная Татьяна Буланова потерпела фиаско
14:14
Сеть взбудоражило НЛО в виде женской груди
14:10
Хворостовского похоронили в бывшей мастерской
13:38
В Эстонии выпустили словарь оскорблений русских
13:34
На Первом канале гасят разгоревшийся из-за Бузовой дикий скандал
13:34
Россияне высмеяли обладательницу титула "Мисс Москва – 2017"
13:31
В Кремле прокомментировали слухи об интервью Путина Дудю
13:17
Сбивший насмерть девочку лихач попался на 45 нарушениях
13:13
Раскрыт сценарий присоединения Украины к России
12:44
Меркель в ужасе после нападения мужчины с ножом
12:30
Кубанец погиб из-за нелепого селфи с гранатой
12:26
Дочь Владимира Машкова с семьей уехала в Америку
12:13
Муж отчитал Судзиловскую из-за мальчика
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузову убрали с Первого канала после скандала
Бузова сделала важное заявление после унижения на Первом канале
Семья Хворостовского приняла странное решение
Цымбалюк-Романовская бурно отметила развод с Джигарханяном
Цымбалюк-Романовская после развода сжалилась над увядающим Джигарханяном
82-летний Джигарханян развелся с молодой женой
Здоровье

Главные плюсы платной медицины

Платная медицина в России представляет собой относительно новое направление, которое активно развивается с 2000 года. Толчком для быстрой эволюции этого сегмента стал наблюдаемый в тот период определенный застой в системе государственного здравоохранения.
прочитано 1164 раза

Именно тогда коммерческая скорая помощь на практике доказала своt безусловное превосходство. А платные стоматологические кабинеты быстро стали нормой для платежеспособных граждан, позволяющей поставить пломбы экстра-класса и провести качественную реставрацию зубов.

Именно с коммерциализации стоматологи начинается российская платная медицина. И это понятно – во всeм мире эта отрасль по праву считается самой востребованной, а потому и самой перспективной для бизнеса.

Начиная примерно с 2005 года многие стоматологи-частники стали объединяться в небольшие предприятия, арендующие два-три кабинета с передовым стоматологическим оборудованием. На это же время приходится и повальное повышение квалификации российских стоматологов, желающих в совершенстве овладеть такими непростыми навыками, как художественная реставрация и имплантирование зубов.

По мере развития такие компании стали расширять перечень предоставляемых платных услуг, пополняя штат опытными педиатрами и терапевтами, которые распределялись по участкам по аналоги с классическими схемами. Одновременно развивалась служба экстренной медицинской помощи, оснащенная автомобилями нового поколения и квалифицированным медперсоналом.

Укрупнение сопровождалось растущим спросом на качественные врачебные услуги, способные составить серьезную конкуренцию государственной системе здравоохранения. Сегодня в этом сегменте активизировался новый процесс, дополняющий успешно работающие частные клиники подразделениями, специализирующимися на проведении всего комплекса медицинских анализов.

Современные УЗИ-кабинеты, рентген, аппараты МРТ, лаборатории для исследований физиологических материалов – всё это в настоящее время позволяет быстро сдать анализы и получить на руки точные результаты. А по желанию – за относительно небольшую плату вместе с результатами обследования пройти первичную консультацию у соответствующего специалиста. Такое всестороннее медицинское обслуживание частных клиник становится признаком времени, гармонично дополняющим систему государственного здравоохранения.

По материалам сайта https://alm03.ru.

24 ноября 2017, 10:35

комментарии

Политика

Три лидера решили судьбу Европы
Путин сделал странный жест во время речи Мизулиной
Станет ли женщина президентом России
Зеленский бросился на помощь тонущему Порошенко

Шоу-бизнес

Ухажер Бузовой взбесил звезду "Дома-2"
Цымбалюк-Романовская о своей беременности
Борисова показала квартиру от Малахова
Положение униженной Заворотнюк резко ухудшилось

Проишествия

38-летняя москвичка умерла после процедуры в частной клинике
В Москве подросток напал с топором на брата и умер
Меркель в ужасе после нападения мужчины с ножом
Под Киевом жениха убили на собственной свадьбе

Lifestyle

Актер Андрей Мягков госпитализирован с сильными болями
Пять книг для холодных вечеров
Американцы в восторге от сериала "Мажор"
Кэмерон поставил точку в споре о финале "Титаника"
Шоу-бизнес

Носов ответил за оскорбление пышногрудой ведущей Первого канала

Олимпийский призер назвал девушку трансвеститом
Шоу-бизнес

Борисова показала квартиру от Малахова

Телеведущая не желает возвращаться в свое старое жилище
Шоу-бизнес

Ухажер Бузовой взбесил звезду "Дома-2"

Солнцев поймал Матераццо на вранье
Lifestyle

В Сети высмеяли новогодний дизайн Белого дома от Меланьи Трамп

Пользователи решили, что интерьер холоден, как и сама первая леди

Гороскоп

Малинина с женой разлучит смерть
Гороскоп с 27 ноября по 3 декабря 2017 года
Подравшийся Бондарчук получил грозное предупреждение
Совет на выходные

Фоторепортажи

Отец еле стоял на похоронах Хворостовского
Постаревшие секс-символы 80-х
Откровенные фото невесты принца Гарри
Красивые девушки Москвы поборолись за корону

Спорт

Роналду впервые показал четвертого ребенка
Турок позвал Шарапову замуж
МОК надругался над триумфом России в Сочи-2014
Чемпион мира совершил каминг-аут

Регионы

Девочка из Подмосковья попросила судью пощадить ее насильников
Скандальные выходки Рязанова возмутили мэра Нижнего Тагила
На перевале Дятлова прогремел загадочный взрыв
Генпрокуратура определила самые опасные регионы России
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru