Главные плюсы платной медицины
Именно тогда коммерческая скорая помощь на практике доказала своt безусловное превосходство. А платные стоматологические кабинеты быстро стали нормой для платежеспособных граждан, позволяющей поставить пломбы экстра-класса и провести качественную реставрацию зубов.
Именно с коммерциализации стоматологи начинается российская платная медицина. И это понятно – во всeм мире эта отрасль по праву считается самой востребованной, а потому и самой перспективной для бизнеса.
Начиная примерно с 2005 года многие стоматологи-частники стали объединяться в небольшие предприятия, арендующие два-три кабинета с передовым стоматологическим оборудованием. На это же время приходится и повальное повышение квалификации российских стоматологов, желающих в совершенстве овладеть такими непростыми навыками, как художественная реставрация и имплантирование зубов.
По мере развития такие компании стали расширять перечень предоставляемых платных услуг, пополняя штат опытными педиатрами и терапевтами, которые распределялись по участкам по аналоги с классическими схемами. Одновременно развивалась служба экстренной медицинской помощи, оснащенная автомобилями нового поколения и квалифицированным медперсоналом.
Укрупнение сопровождалось растущим спросом на качественные врачебные услуги, способные составить серьезную конкуренцию государственной системе здравоохранения. Сегодня в этом сегменте активизировался новый процесс, дополняющий успешно работающие частные клиники подразделениями, специализирующимися на проведении всего комплекса медицинских анализов.
Современные УЗИ-кабинеты, рентген, аппараты МРТ, лаборатории для исследований физиологических материалов – всё это в настоящее время позволяет быстро сдать анализы и получить на руки точные результаты. А по желанию – за относительно небольшую плату вместе с результатами обследования пройти первичную консультацию у соответствующего специалиста. Такое всестороннее медицинское обслуживание частных клиник становится признаком времени, гармонично дополняющим систему государственного здравоохранения.
По материалам сайта https://alm03.ru.
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