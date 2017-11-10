Как ухаживать за кожей в холода

Осень – время, когда нужно заботиться о своей коже, увлажнять ее различными маслами, кремами, ходить к косметологу или самостоятельно дома проводить процедуры, четко следуя советам специалистов. Портал Dni.Ru подготовил подборку косметических средств, которые обогатят кожу и защитят ее от воздействия холодного ветра и низкой температуры.

Не только крем позволяет коже выглядеть сияющей и подтянутой. Есть уникальные природные космецевтические средства, благодаря которым обновляется эпидермис.

Одно из них – LARIX OLEUM – масло вековой даурской лиственницы. В его составе – полезные вещества, среди которых – олеиновая и аскорбиновая кислоты. Масло имеет невероятное исцеляющее действие и мощный омолаживающий эффект на клеточном уровне, оказывает противовоспалительное, антисептическое действие.

Оригинальная технология производства максимально сохраняет биологическую активность и естественную структуру соединений и элементов. Масло можно использовать не только для кожи рук, но и лица, зоны декольте, его можно добавлять в любой крем и наносить перед сном.

Этот продукт подходит и мужчинам. Обладая ранозаживляющим действием, он поможет залечить порезы после бритья и снять неприятное раздражение на коже.

Не секрет, что в заботе нуждается не только наше лицо, но и губы. Чтобы они были красивыми и мягкими, необходимо пользоваться специальным бальзамом каждый день. Новый бальзам NIVEA "Ванильный десерт" подарит настоящее наслаждение. Его изысканный аромат, мгновенное преображение кожи и защита от воздействия негативных внешних факторов – ничто не останется не замеченным. Уникальный состав бальзама для губ основан на природных ингредиентах. В его состав входит масло ши – натуральный растительный компонент, который смягчает кожу, восстанавливает ее защитные функции, а также оказывает антиоксидантное действие. Масло авокадо содержит огромное количество витаминов, например, витамин E, препятствующий увяданию кожи и защищающий ее от негативного воздействия окружающей среды.

Публикация от NIVEA Russia official (@nivea_ru) Ноя 10 2017 в 4:10 PST

Чтобы порадовать нежную женскую кожу эксперты NIVEA создали настоящую сенсацию – шелковые муссы для душа с восхитительными ароматами лимонного шербета и малинового смузи. Благодаря невесомой и мягкой текстуре нанесение мусса становится очень приятным: средство мгновенно превращается на ладони в воздушную и густую пену, которая окутывает нежностью с головы до ног. Легкий и ароматный мусс не оставляет чувства сухости и стянутости, бережно очищает и увлажняет кожу, а экстракт шелка придает ей невероятную мягкость и гладкость.



Компания Piroche Cosmetiques представляет эксклюзивную линейку на основе натуральных активных веществ в чистом виде. Все средства Natural SpaConcept обладают следующими характеристиками: вода только из горного источника Альто-Адидже, не содержит синтетических красителей и отдушек, сырьевых материалов животного происхождения, парабенов и без ГМО.

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