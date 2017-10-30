Россиян ждет дефицит обезболивающих

Московский эндокринный завод (МЭЗ) написал письмо зампреду правительства Ольге Голодец. В обращении указывается, что в скором времени пациенты могут остаться без обезболивающих препаратов.

Как сообщается в письме, которое было отправлено 20 сентября, в этом году несколько зарубежных компаний, с которыми сотрудничает МЭЗ, отказались поставлять необходимые для производства лекарственные компоненты и оборудование. Главная причина – "политика применения санкций в отношении Российской Федерации из-за присоединения Крыма", передает Life.ru.

В частности, от сотрудничества с российским заводом отказалась американская компания Johnson Matthey, которая поставляла ранее гидрохлорид морфина. Без этого компонента невозможно изготовление мощного обезболивающего средства, применяемого для облегчения состояния больных раком.

Польская компания LGC Standards также прекратила поставки в Россию оборудования для проведения контроля качества лекарств. В письме подчеркивается, что в итоге все это может привести к значительному дефициту обезболивающих препаратов.

Представители МЭЗ подчеркнули, что намерены заняться импортозамещением и самостоятельно производить необходимые для лекарств компоненты. Однако и в этом заводу мешают иностранные производители.

В частности, в обращении говорится, что компания не может выпустить на рынок свою новинку, "первую отечественную трансдермальную терапевтическую систему" (лекарство в виде пластыря или пленки) "Фентанил". В России уже есть два аналогичных лекарства – "Дюрогезик" и "Фендивия". Их зарегистрировали иностранные компании Johnson & Johnson и Tакеda Pharma. В МЭЗ утверждают, что патент на препараты составлен некорректно.

Российские производители уже подали заявку на признание этой документации недействительной. Они опасаются противодействия со стороны иностранных компаний и просят посодействовать в этом Ольгу Голодец.