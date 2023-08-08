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Вторник 8 августа

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Трудовая миграция стала невыгодной: в России ждут повышения цен

Трудовая миграция стала невыгодной: в России ждут повышения цен
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Поток приезжающих на заработки граждан постсоветских стран снизился. Из-за дефицита кадров в некоторых сферах экономики может взлететь стоимость товаров и услуг.

Среди уязвимых — сектор общественного питания. В кафе и ресторанах не хватает официантов. Как передает "Радио 1", это заметили не только управленцы. Тенденция прослеживается и в сервисах по поиску работы — количество вакансий растет. Из-за нестабильного курса рубля трудовая миграция стала невыгодной, поэтому возникла нужда в рабочей силе, считают эксперты.

Предполагается, что в заведениях общепита будут повышать цены, чтобы увеличить зарплату работникам. Однако все это пока лишь обсуждается, время покажет истинное развитие событий.

Между тем URA.RU пишет, как владелица тюменской кофейни пытается спасти предприятие от разорения. Бизнеследи призвала горожан помочь ей материально — хочет собрать полтора миллиона рублей. Тем, кто не желает помогать безвозмездно, она придумала поощрение. За каждую пожертвованную на благо кофейни тысячу рублей женщина дает коробку печенья, чашку кофе или плитку шоколада. Также она предлагает желающим свою консультацию за 5 тысяч рублей.

8 августа 2023, 04:05
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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