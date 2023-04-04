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Экономика
Собянин: Завод "Москвич" станет одним из главных поставщиков машин для такси и каршеринга

Собянин: Завод "Москвич" станет одним из главных поставщиков машин для такси и каршеринга

Город заключил соглашение о поставке пяти тысяч кроссоверов, из которых две тысячи – с электродвигателем.
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Столица заключила соглашение с "Яндекс.Такси". "Москвич" станет одним из крупнейших поставщиков для каршеринга и такси по всей стране, написал в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

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Через два года Москва начнет производить автомобили на базе российских комплектующих – Собянин

 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Собянин напомнил, что в конце 2022 года началась сборка "Москвича 3". Также разрабатывается универсальная платформа российского электромобиля.

"В дальнейшем планируем выпускать электромобиль Москвич 3е из российских компонентов", – сообщил мэр.

По его словам, на заводе собрали уже семь тысяч машин. До конца текущего года планируется выпустить 50 тысяч, включая 10 тысяч с электродвигателем.

В 2024 году "Москвич" намерен произвести 100 тысяч автомобилей. Градоначальник уточнил, что план возрождения завода "Камаз" рассчитан на шесть лет.

Через два года столица начнет производить автомобили на базе российских комплектующих. Большинство компонентов будут будут отечественными.

В конце декабря 2022 года Собянин открыл на юге Москвы завод по производству автокомпонентов. Ежегодно там будут выпускать до 12 миллионов единиц кузовных деталей.

Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство "Москва"
Автор: 4 апреля 2023, 11:52 Источник: Телеграм-канал Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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