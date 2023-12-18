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Понедельник 18 декабря

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Вот это подарочек: в платежках ЖКХ может появиться новая строка

Вот это подарочек: в платежках ЖКХ может появиться новая строка

Станут ли жители страны платить больше за услуги ЖКХ? Разбираемся в вопросе ценообразования вместе

В ближайшее время в платежных документах, рассылаемых жителям многоквартирных домов, может появиться еще одна графа. Людям предложат платить за установленные в жилище газоанализаторы, сообщает телеканал "360".

Необходимость установки данных приборов обусловлена увеличением случаев взрывов в домах. Подобные случаи зафиксированы в разных регионах страны. Законотворцы предложили устанавливать анализаторы с возможностью их оплаты после монтажа. Сейчас инициатива находится на стадии рассмотрения, уточняет RT. Специалисты констатируют, что газовое оборудование в домохозяйствах значительно изношено. Возможности сразу обновить все нет.

Напомним, что ранее сообщалось об еще одной законодательной инициативе в сфере ЖКХ. Пенсионеров, как пишет "Царьград", освободят от банковской комиссии при совершении платежей за воду, газ и теплоснабжение. Полный перечень граждан, освобождаемых от указанной оплаты, будет подготовлен к лету следующего года.

18 декабря 2023, 08:55
Пожилой мужчина. Фото: © Alexander Legky\ Global Look Press/www.globallookpress.com
Прайм• Требует проверки

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