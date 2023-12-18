Телефонные мошенники: как не остаться без денег в Новый год

В особой зоне риска находятся пенсионеры. Рассказываем, какие уловки используют преступники.

В предновогодний период традиционно активизируются мошенники, в том числе телефонные. Аферисты используют принципы социальной инженерии в отношении людей, у которых снижено критическое мышление. Важно знать, какие легенды в последнее время используют преступники, сообщает "Царьград", чтобы не остаться без денег под новый год.

Звонящие могут представляться как сотрудниками социальных учреждений, так и полицейскими. прокурорами и следователями. Важно помнить, что нельзя называть никакие личные данные, даже если с той стороны трубки обращаются по имени. Главной задачей обманщиков является настрой жертвы на выполнение определенных задач. Плачевным итогом подобного является потеря денег. Суммы могут достигать нескольких миллионов рублей.

В Ульяновской области местная жительница потеряла 583 тысячи рублей, сообщает RT. Женщина поверила, что ей звонят сотрудники Росфинмониторинга. Преступники убедили жертву в том, что якобы на ее имя пытаются оформить кредит. Она сняла все средства и перевела на подставной счет.

В Санкт-Петербурге мошенники убедили 83-летнюю женщину в необходимости продать квартиру и перевести вырученные средства на указанный счет. Пожилая жертва осталась и без недвижимости, и без 5,5 миллионов рублей, пишет телеканал "360".

Людей еще раз просят внимательно относиться к безопасности личных средств. Пожилых родственников важно постоянно инструктировать и объяснять, что не обязательно разговаривать с незнакомцами по телефону. Лучшим решением в подобной ситуации станет отключение голосового вызова.



