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Экономика
Что подешевеет в России в 2022 году

Что подешевеет в России в 2022 году

К сожалению, существенного падения цен ожидать не стоит. Так считают эксперты. Однако отдельные сегменты рынков все же могут показать ценовой спад.
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Что касается продуктов, то цены могут снизиться на сезонные овощи и фрукты при условии нормальных урожаев и отсутствии ЧП. Все остальное же, по мнению аналитиков, будет дорожать.

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Сюжеты Цены на продукты

По имеющимся данным, некоторые категории товаров в прошлом году подешевели. Это лимоны (на 11%), гигиенические маски (на 7%), пшено (на 6%), яблоки (на 3%) и антисептики (на 2%).

В этом году для многих россиян может стать доступнее рыба – лосось и форель. По словам преподавателя кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерия Корнейчука, причина в том, что объемы прямого экспорта отечественной рыбной продукции в Китай с начала минувшего года упали в три раза. Такая ситуация сложилась из-за пандемии и ограничений, которые ввели китайцы.

Актуальным для многих россиян остается жилищный вопрос. В прошлом году цены на квартиры росли быстрыми темпами. В итоге они подорожали на 20-25%. По мнению аналитиков "Фридом Финанс". Людям будет сложнее взять жилищный кредит, строительный сектор почувствует падение спроса.

По прогнозам, в 2022 году рост цен на жилье продолжится. Ожидается, что он будет равен 5-10%. Но не все эксперты с этим согласны. Валерий Корнейчук считает, что стоимость жилья снизится, поскольку находится на пике. В свою очередь директор Рослесинфорга Павел Чащин заявил, что в первом полугодии текущего года ожидается снижение цен на пилопродукцию и круглые лесоматериалы по сравнению с сегодняшним уровнем.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Автор: 2 февраля 2022, 09:21 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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